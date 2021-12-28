Талибы* запретили женщинам самостоятельно отправляться в поездки на расстояние более 72 км

Афганское Министерство по пропаганде добродетели и борьбе с пороком запретило женщинам отправляться в поездки дальше чем на 72 км без сопровождения родственника-мужчины. Об этом сообщает Би-би-си.

Водителям запрещено подвозить женщин с неприкрытым лицом. Также владельцам автомобилей указали не включать в салонах музыку.

«Новый указ все больше продвигает ситуацию в направлении, когда женщины становятся пленницами. <…> Он лишает их возможности свободного передвижения, в том числе побега, если дома они сталкиваются с насилием», — заявила директор по правам женщин правозащитной организации Human Rights Watch Хизер Барр.

28 декабря ТАСС со ссылкой на афганские СМИ сообщил, что боевики движения «Талибан»* открыли огонь по женщинам, которые провели в Кабуле акцию протеста с требованием соблюдать их права и улучшить условия жизни. О жертвах или раненых не сообщается.

В демонстрации приняли участие несколько десятков человек. Агентство приводит лозунги протестующих: «Мы — голос голодных людей», «Женщины проснулись, мы ненавидим дискриминацию».

В начале декабря руководство «Талибана» издало указ о правах женщин. Он касается в первую очередь брачных взаимоотношений.

Агентство Reuters писало, что разрешение ситуации с правами женщин — один из главных пунктов, который беспокоит мировое сообщество, оставившее Афганистан в изоляции, в том числе и экономической. Наделение женщин правами являлось одним из условий возобновления международных связей.

*Движение «Талибан» признано экстремистским и террористическим, его деятельность в России запрещена.