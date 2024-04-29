16-летнего Адама Кадырова назначили куратором Российского университета спецназа

В августе 2023 года Адам Кадыров избил в грозненском СИЗО Никиту Журавеля, которого обвинили в сожжении Корана у соборной мечети в Волгограде. Чеченские чиновники поддержали Кадырова-младшего, а его отец опубликовал видео избиения.