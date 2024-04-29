16-летнего Адама Кадырова назначили куратором Российского университета спецназа

16-летнего сына Рамзана Кадырова Адама назначили куратором Российского университета спецназа (РУС). Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Чечни.
По словам Кадырова, он сделал это «по просьбе дорогого брата, руководителя Российского университета спецназа Байбетара Вайханова». «Он [Адам] тесно знаком с деятельностью знаменитого университета, поэтому я считаю, что отлично справится с возложенными обязанностями», — добавил глава Чечни.
В августе 2023 года Адам Кадыров избил в грозненском СИЗО Никиту Журавеля, которого обвинили в сожжении Корана у соборной мечети в Волгограде. Чеченские чиновники поддержали Кадырова-младшего, а его отец опубликовал видео избиения.
Татьяна Москалькова обратилась к омбудсмену Чечни, чтобы он организовал проверку. В МВД республики отказались возбуждать уголовное дело против Кадырова-младшего, сославшись на его недостаточный возраст.
На Адама Кадырова посыпались награды от глав регионов: ему присвоили звание Героя Чечни, вручили татарстанский орден «Дуслык», ордена «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой», «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой» и «За заслуги перед уммой». В ноябре подростка назначили начальником службы безопасности главы Чечни.
В конце февраля 2024-го суд в Грозном приговорил Журавеля к 3,5 года колонии. Его признали виновным в хулиганстве и оскорблении чувств верующих.