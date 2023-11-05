Адама Кадырова назначили на «важную должность» в службе безопасности Чечни

15-летнего Адама Кадырова назначили на «важную должность» в службе безопасности главы Чечни. Об этом сообщается в телеграм-канале министра республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмеда Дудаева.
«Адам проявил себя как смелый, отважный патриот Родины и человек, который готов заступаться за религию! В своем юном возрасте он несколько раз побывал в зоне СВО! Все знают о его храбром нраве и сильном характере», — написал Дудаев.
Адам Кадыров избил находящегося в СИЗО в Грозном Никиту Журавеля, сжегшего на видео Коран. Чеченские чиновники поддержали подростка, он получил звание Героя Чечни, а затем — татарстанский орден «Дуслык» и госнаграду Карачаево-Черкесии.