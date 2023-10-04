Baza: МВД отказалось возбуждать дело на Адама Кадырова, обосновав это его возрастом

В СК истцу ответили, что передали проверку в МВД. Матвеев не согласился с этим и обжаловал передачу проверки, обратившись в прокуратуру. Там запустили проверку, по итогам которой дело возбуждать отказались. Теперь Матвеев собирается обратиться в ФСБ: он считает, что в деле Журавеля присутствует коррупция, поскольку силовые органы бездействуют по факту преступления.