Baza: МВД отказалось возбуждать дело на Адама Кадырова, обосновав это его возрастом

МВД отказалось возбуждать уголовное дело на Адама Кадырова, который избил в СИЗО Никиту Журавеля, обвиняемого в поджоге Корана. Об этом сообщает Baza.
Причиной отказа назвали возраст сына главы Чечни — Адаму Кадырову 15 лет, а уголовная ответственность за подобные преступления начинается с 16.
По данным телеграм-канала, проверка в связи с избиением Журавеля в грозненском СИЗО началась 18 августа. Тогда в чеченской полиции зарегистрировали сообщения о телесных повреждениях Журавеля.
21 августа, после того как об инциденте написали СМИ, в Следственный комитет обратился некий Иван Матвеев. Он попросил завести дело на сотрудников изолятора, которые пустили в закрытое помещение посторонних и допустили избиение задержанного. Про Адама Кадырова Матвеев в своем заявлении не писал.
В СК истцу ответили, что передали проверку в МВД. Матвеев не согласился с этим и обжаловал передачу проверки, обратившись в прокуратуру. Там запустили проверку, по итогам которой дело возбуждать отказались. Теперь Матвеев собирается обратиться в ФСБ: он считает, что в деле Журавеля присутствует коррупция, поскольку силовые органы бездействуют по факту преступления.
Никиту Журавеля задержали в мае 2023 года, заподозрив в оскорблении чувств верующих. По версии следствия, он сжег Коран рядом с Соборной мечетью в Волгограде, а видеозапись с этим опубликовал «интернет-портал, подконтрольный ЦИПсО ВСУ». Следствие считает, что Журавель сделал это по заданию украинских спецслужб.
Через пять дней после задержания обвиняемого перевели в СИЗО в Грозном. В середине августа он сообщил, что в изоляторе его избил сын главы Чечни. Чеченские чиновники поддержали поступок Адама Кадырова, а его отец Рамзан опубликовал видео с избиением, подписав в комментариях, что гордится поступком сына.