Волна награждений Адама Кадырова началась вскоре после того, как чеченские чиновники поддержали его за избиение в СИЗО Никиты Журавеля, обвиняемого в сожжении Корана. Само избиение произошло летом, в августе в связи с этим уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова обратилась к омбудсмену Чечни, чтобы он организовал проверку. В МВД республики отказались возбуждать уголовное дело на Кадырова-младшего, сославшись на его недостаточный возраст.