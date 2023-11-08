Сын Рамзана Кадырова Адам, избивший обвиненного в сожжении Корана, награжден орденом «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой». Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Казбек Коков.
«Рамзан Ахматович достойно выполняет задачи, возложенные на него нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным, вносит значительный вклад в укрепление безопасности и целостности нашей страны. И в таком же духе воспитывает своих детей», — заявил он.
Коков опубликовал видео личной встречи с Адамом Делимхановым и Адамом Кадыровым, приехавшим в Кабардино-Балкарию, а также кадры с награждением последнего. Из них видно, что сын главы Чечни приехал на вручение ордена с золотым пистолетом в кобуре.
Рамзан Кадыров заявил в телеграм-канале, что Адам «отмечен за значительный вклад в укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия».
«Я знаю, что Адам, который делами и поступками старается во всем быть похожим на своего дедушку, воспримет такую оценку как аванс. Приятно, что с юных лет он понимает огромную важность вопросов религии, традиций и национальных ценностей. Именно на них основывается сплоченность и единство народов нашего родного Отечества — России», — написал он.
На официальном портале Кабардино-Балкарии последний указ о награждении датирован 4 ноября. В нем говорится о присвоении ордена «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой» председателю первичной ветеранской организации ветеранов спорта городского округа Нальчик Владимиру Уянаеву. Адам Кадыров в этом указе не упоминается.
Это уже пятая высокая награда от российского региона, врученная 15-летнему сыну главы Чеченской Республики. В начале октября ему присвоили звание Героя Чечни, в конце того же месяца — татарстанский орден «Дуслык», вторую по значимости награду Татарстана.
В Карачаево Черкесии Кадырова-младшего удостоили сразу двух орденов — «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой» и «За заслуги перед Уммой», который вручил ему муфтий республики. 5 ноября стало известно, что подростка назначили начальником службы безопасности главы Чечни.
Волна награждений Адама Кадырова началась вскоре после того, как чеченские чиновники поддержали его за избиение в СИЗО Никиты Журавеля, обвиняемого в сожжении Корана. Само избиение произошло летом, в августе в связи с этим уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова обратилась к омбудсмену Чечни, чтобы он организовал проверку. В МВД республики отказались возбуждать уголовное дело на Кадырова-младшего, сославшись на его недостаточный возраст.