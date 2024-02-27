Никиту Журавеля приговорили к 3,5 года колонии по делу о сожжении Корана

Суд в Грозном приговорил к 3 годам и 6 месяцам колонии Никиту Журавеля по делу о сожжении Корана на фоне мечети в Волгограде. Об этом сообщает «Коммерсант».
Журавеля признали виновным по статьям о хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК) и оскорблении чувств верующих (часть 2 статьи 148 УК). Потерпевшими по делу стали 13 имамов из Грозного. Как объяснял СК, суд в отношении Журавеля проходил не в Волгограде, а в Чечне из‑за «многочисленных обращений жителей Чеченской Республики».
21 мая Следственный комитет возбудил уголовное дело из‑за опубликованного на подконтрольном ЦИПсО ВСУ портале ролика с сожжением Корана на фоне соборной мечети в Волгограде. Следствие утверждало, что 19-летний Журавель сжег Коран по заданию СБУ.
В августе Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его сын Адам избивает, находящегося в СИЗО в Грозном Журавеля. Чеченские чиновники поддержали сына Кадырова. Делимханов заявил, что «Адам поступил очень даже гуманно, оставив его в живых» и «показал пример патриотизма».
В октябре Адаму Кадырову присвоили высшее звание региона — Героя Чеченской Республики. А после этого глава субъекта РФ опубликовал клип с кадрами избиения под музыку и назвал сына героем всех мусульман.