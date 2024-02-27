Никиту Журавеля приговорили к 3,5 года колонии по делу о сожжении Корана

Журавеля признали виновным по статьям о хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК) и оскорблении чувств верующих (часть 2 статьи 148 УК). Потерпевшими по делу стали 13 имамов из Грозного. Как объяснял СК, суд в отношении Журавеля проходил не в Волгограде, а в Чечне из‑за «многочисленных обращений жителей Чеченской Республики».