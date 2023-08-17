Депутат Госдумы фактически подтвердил, что сын Рамзана Кадырова избил обвиняемого в сжигании Корана

Первый замглавы комитета Госдумы по безопасности Адам Делимханов фактически подтвердил, что его племянник Адам Кадыров, сын главы Чечни Рамзана Кадырова избил обвиняемого в сжигании Корана Никиту Журавеля.
В своем телеграм-канале Делимханов заявил, что «учитывая гнусное преступление этого нелюдя Журавеля, Адам поступил очень даже гуманно, оставив его в живых» и «показал пример патриотизма и стремления защитить религию и наши святыни».
Депутат добавил, что он, а также другие чеченские депутаты и сенаторы поддерживают поступок Адама Кадырова. Делимханов назвал Адама своим «дорогим племянником» и «достойным наследником» Ахмата-Хаджи Кадырова.
«Адам Рамзанович с самого детства отличается чувством справедливости и является отличным примером для сверстников. В раннем возрасте Адам наизусть выучит священный Коран, заслужив высокое звание хафиз Корана», — написал политик.
Делимханов подчеркнул, что за сожжение Корана «люди заслуживают самого жесткого наказания», и отметил, что Адам Кадыров «очень трепетно относится к нашей религии, традициям и обычаям, строго следуя высоким идеалам великого дедушки».
«Без сомнений, я полностью поддерживаю Адама и уверен, что его действия абсолютно оправданы и правильны. Если кто‑то с этим не согласен, я готов это обсудить и доказать обратное», — заявил он.
Ранее в аппарат уполномоченной по правам человека в России Татьяны Москальковой подали обращение, в котором сообщалось, что Адам Кадыров избил находящегося в СИЗО в Грозном Никиту Журавеля. Москалькова попросила проверить эту информацию и «обратить внимание на медицинское освидетельствование побоев».
21 мая Следственный комитет возбудил уголовное дело из‑за опубликованного на подконтрольном ЦИПсО ВСУ портале ролика с сожжением Корана на фоне Соборной мечети в Волгограде. Следствие утверждает, что 19-летний Журавель рассказал о том, что сжег Коран по заданию СБУ.
По данным V1.ru, уроженец Севастополя Журавель работал доставщиком еды и учился в Волгоградском государственном социально-педагогическом университете (ВГСПУ).
Суд над молодым человеком перенесли в Чечню. Министр национальной политики республики Ахмед Дудаев посчитал, что Журавель «найдет свое наказание в рамках закона» в Чечне.