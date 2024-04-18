Netflix подтвердил, что сериал «Ведьмак» завершится после пятого сезона

Сегодня в 20:56
Фото: Netflix

Стриминговый сервис Netflix подтвердил, что сериал «Ведьмак» завершится после пятого сезона. Об этом написал NME.

В данный момент создатели шоу приступили к работе над четвертым сезоном. Он, как и пятый сезон, будет основан на последних трех книгах серии Анджея Сапковского: «Крещение огнем», «Башня Ласточки» и «Владычица озера».

Авторы сериала обещают «эпическое и удовлетворяющее завершение» фэнтези-драмы. «Это не было бы наше шоу, если бы мы не довели нашу семью персонажей до предела», — заявила сценаристка Лорен Шмидт Хиссрич.

В четвертом сезоне «Ведьмака» главную роль впервые сыграет не Генри Кэвилл, а Лиам Хемсворт. Исполнительный продюсер проекта Томек Багински пообещал, что в сериале объяснят внезапную перемену облика Геральта.

«После шокирующих событий, изменивших весь континент в конце третьего сезона, Геральту, Йеннифер и Цири предстоит пройти через опустошенный войной мир и встретить его многочисленных демонов вдали друг от друга. Если они смогут объединиться и повести за собой группы отбросов, среди которых они оказались, у них будет шанс пережить боевое крещение — и снова найти друг друга», — говорится в официальном синопсисе сезона.

В новых эпизодах появится Лоренс Фишберн в образе вампира Эмиеля Региса. Также в шоу снимутся Ана Чалотра, Фрейя Аллан и Джоуи Бейти.

Третий сезон «Ведьмака» вышел на Netflix летом 2023 года. Он получил худшие оценки в истории проекта. Зрителей, в частности, возмутила внешность чародейки Кейры Мец, которую сыграла Сафийя Ингар.

Подробности по теме
Удивительные странствия Геральта, или Стоит ли смотреть «Ведьмака» после третьего сезона?

Позднее стало известно, что Анджей Сапковский работает над новым романом цикла «Ведьмак». В ноябре Netflix также анонсировал аниме-фильм «Ведьмак: Сирены глубин» и показал его тизер.

Подробности по теме
Вселенная «Ведьмака» стала вдохновением для кулинарной книги
Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами