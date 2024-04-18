Стриминговый сервис Netflix подтвердил, что сериал «Ведьмак» завершится после пятого сезона. Об этом написал NME.
В данный момент создатели шоу приступили к работе над четвертым сезоном. Он, как и пятый сезон, будет основан на последних трех книгах серии Анджея Сапковского: «Крещение огнем», «Башня Ласточки» и «Владычица озера».
Авторы сериала обещают «эпическое и удовлетворяющее завершение» фэнтези-драмы. «Это не было бы наше шоу, если бы мы не довели нашу семью персонажей до предела», — заявила сценаристка Лорен Шмидт Хиссрич.
В четвертом сезоне «Ведьмака» главную роль впервые сыграет не Генри Кэвилл, а Лиам Хемсворт. Исполнительный продюсер проекта Томек Багински пообещал, что в сериале объяснят внезапную перемену облика Геральта.
«После шокирующих событий, изменивших весь континент в конце третьего сезона, Геральту, Йеннифер и Цири предстоит пройти через опустошенный войной мир и встретить его многочисленных демонов вдали друг от друга. Если они смогут объединиться и повести за собой группы отбросов, среди которых они оказались, у них будет шанс пережить боевое крещение — и снова найти друг друга», — говорится в официальном синопсисе сезона.
В новых эпизодах появится Лоренс Фишберн в образе вампира Эмиеля Региса. Также в шоу снимутся Ана Чалотра, Фрейя Аллан и Джоуи Бейти.
Позднее стало известно, что Анджей Сапковский работает над новым романом цикла «Ведьмак». В ноябре Netflix также анонсировал аниме-фильм «Ведьмак: Сирены глубин» и показал его тизер.