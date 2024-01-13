Лоуренс Фишберн сыграет вампира Региса в новом сезоне «Ведьмака»

Лоуренс Фишборн сыграет вампира Эмиеля Региса в четвертом сезоне «Ведьмака». Об этом Netflix сообщил в пресс-релизе, пишет IGN.
«Я очень рад присоединиться к актерскому составу и с нетерпением жду возможности познакомиться с удивительным миром „Ведьмака“», — прокомментировал Фишберн новую роль.
Его персонаж Эмиль Регис Рохеллек Терзиефф-Годефруа известен как врач-практик и утонченный джентльмен. Он быстро сближается с Геральтом, однако в то же время прячет от него мрачный секрет.
На съемочной площадке звезда «Матрицы» и «Джона Уика» присоединится к Лиаму Хемсворту (который заменит Генри Кавилла в роли Геральта), Ане Шалотре, Фрее Аллан и Джои Бейти.
Стриминговый сервис также сообщил, что съемки продолжения успешного сериала начнутся весной этого года, а сюжет охватит пятый роман в серии Анджея Сапковского «Крещение огнем».
«После шокирующих событий, изменивших весь континент в конце третьего сезона, Геральту, Йеннефер и Цирипредстоит пройти через опустошенный войной мир встретить его многочисленных демонов вдали друг от друга. Если они смогут объединиться и повести за собой группы отбросов, среди которых они оказались, у них будет шанс пережить боевое крещение — и снова найти друг друга», — говорится в официальном синопсисе.