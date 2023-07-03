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Кейра Мец в третьем сезоне «Ведьмака» оказалась смуглой и рыжеволосой. Что об этом думают в сети?

Виктория Шанина
Сегодня в 14:27

Традиционно с выходом нового сезона «Ведьмака» от Netflix фанаты франшизы обсуждают внешнее сходство (а точнее, его отсутствие) чародеек в книгах, игре и сериале. В первом сезоне зрители были недовольны Йеннифер из Венгерберга, которую сыграла Аня Чалотра. Во втором — Трисс Меригольд в исполнении Анны Шаффер.

Третий сезон фэнтези дебютировал на Netflix 29 июня. Впервые в киноадаптации серии романов «Ведьмак» Анджея Сапковского появилась чародейка Кейра Мец. Ее сыграла актриса Сафийя Ингар.

Сапковский в своих книгах описывает Кейру как невысокую, худощавую, белокожую девушку с длинными прямыми волосами соломенного цвета. У нее высокий лоб и маленькое родимое пятно над левой грудью. Этот образ частично сохранили создатели видеоигры «Ведьмак».

© Кадр из игры «Ведьмак»

У Сафийи Ингар при этом рыжие кудрявые волосы и смуглая кожа. Актриса появляется в сериале в одежде, полностью закрывающей грудь, поэтому нельзя сказать, есть ли у нее отличительное родимое пятно.

© Кадры из сериала «Ведьмак»

В твиттере фанаты франшизы, уже по традиции, активно высказывают недовольство выбранной Netflix актрисой на роль чародейки. Вот так выглядит большинство твитов, где фигурирует имя Кейры Мец.

«Почему они даже не попытались найти кого‑то, кто звучал бы и вел себя как Кейра Мец. Это не вина актера, работа есть работа, но создателям, похоже, было все равно»
«Кто это? Потому что точно не Кейра Мец»
«Мне нужна настоящая Кейра Мец…»

Однако во всем этом ворохе шуток и негативных отзывов нам удалось найти несколько положительных комментариев. Вот некоторые из них.

«Огромная благодарность Сафийе Ингар и Рошель Роуз за то, что вы абсолютно потрясающие в ролях Кейры Мец и Маргариты Ло-Антиль <…>»
«Сафийя Ингар великолепна в роли Кейры Мец. Хотя было несколько моментов неуклюжей компьютерной графики и одна сцена с особенно плохим костюмом, я считаю, что спецэффекты и костюмы в этом сезоне стали намного лучше»
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Аня Чалотра
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