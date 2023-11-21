Вселенная «Ведьмака» стала вдохновением для кулинарной книги

В книгу вошли 80 рецептов блюд, которые разработали авторы блогов Nerds' Kitchen и Witcher Kitchen Анита Сарна и Каролина Крупецка. Они предложили поклонникам «Ведьмака» попробовать закуски с рынков Оксенфурта, запеченные фрукты с деревьев Белого сада, горячие напитки с островов Скеллиге и другие яства в духе франшизы.