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Вселенная «Ведьмака» стала вдохновением для кулинарной книги

Юлия Онодэра
Сегодня в 02:10

По мотивам вселенной книг о Ведьмаке выпустили) кулинарную книгу. В ее создании принял участие создатель франшизы Анджей Сапковский. Он написал предисловие к изданию, опубликованному Penguin Random House.

В книгу вошли 80 рецептов блюд, которые разработали авторы блогов Nerds' Kitchen и Witcher Kitchen Анита Сарна и Каролина Крупецка. Они предложили поклонникам «Ведьмака» попробовать закуски с рынков Оксенфурта, запеченные фрукты с деревьев Белого сада, горячие напитки с островов Скеллиге и другие яства в духе франшизы.

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«В этих блюдах используются местные и сезонные ингредиенты с добавлением уникальных изюминок, которые формируют кулинарную карту континента и земель за его пределами», — рассказали в описании издания.

Тщательно продуманные рецепты дополняются в книге красочными иллюстрациями, которые переносят читателей в мир уютных таверн, портовых улиц и таинственных замков. Приобрести книгу можно за 35 долларов на сайте издательства.

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Анджей Сапковский
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