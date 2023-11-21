Вселенная «Ведьмака» стала вдохновением для кулинарной книги

По мотивам вселенной книг о Ведьмаке выпустили) кулинарную книгу. В ее создании принял участие создатель франшизы Анджей Сапковский. Он написал предисловие к изданию, опубликованному Penguin Random House.
В книгу вошли 80 рецептов блюд, которые разработали авторы блогов Nerds' Kitchen и Witcher Kitchen Анита Сарна и Каролина Крупецка. Они предложили поклонникам «Ведьмака» попробовать закуски с рынков Оксенфурта, запеченные фрукты с деревьев Белого сада, горячие напитки с островов Скеллиге и другие яства в духе франшизы.
«В этих блюдах используются местные и сезонные ингредиенты с добавлением уникальных изюминок, которые формируют кулинарную карту континента и земель за его пределами», — рассказали в описании издания.
Тщательно продуманные рецепты дополняются в книге красочными иллюстрациями, которые переносят читателей в мир уютных таверн, портовых улиц и таинственных замков. Приобрести книгу можно за 35 долларов на сайте издательства.