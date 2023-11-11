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Netflix выпустит новй аниме-фильм по «Ведьмаку». Первый тизер уже в сети!

Семён Гудошников
Сегодня в 08:58

Netflix анонсировал на мероприятии Geekend Week новое аниме «Ведьмак: Сирены глубин». Ожидается, что анимационный фильм появится на стриминге в конце 2024 года.

Действие картины происходит между пятым и шестым эпизодами первого сезона сериала «Ведьмак». В основе сюжета рассказ Анджея Сапковского «Немного жертвенности».

Геральта из Ривии нанимают расследовать серию нападений в приморской деревне. В результате он оказывается втянутым в многовековой конфликт между людьми и сиренами.

Вместе с анонсом Netflix представил первый тизер анимационного фильма.

Озвучивать главного героя будет Дуг Кокл, подаривший Геральту голос в англоязычных играх «Ведьмак» от CD Projekt RED. За анимацию отвечает студия MIR («Легенда о Корре» и «Вольтрон: Легендарный защитник» от Netflix»).

Это второй аниме-фильм по франшизе после «Ведьмака. Кошмар волка», который Netflix представил в августе 2021 года. В нем сюжет сконцентрирован на наставнике Геральта Всемире, а действие фильма разворачивается задолго до событий сериала.

Подробности по теме
Удивительные странствия Геральта, или Стоит ли смотреть «Ведьмака» после третьего сезона?
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