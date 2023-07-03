Третий сезон «Ведьмака» получил худшие оценки в истории проекта

Третий сезон «Ведьмака» получил худшие оценки зрителей за всю историю проекта. Средний рейтинг вышедших эпизодов на сайте IMDb составляет 6,4 балла.
Лучше всего зрители оценили первый эпизод, его средняя оценка составляет 7,2 из 10. Меньше всего аудитории понравилась четвертая серия, ее оценка — 5,8. В предыдущих сезонах ни одна из серий не получала оценок ниже 7,6.
В третьем сезоне Генри Кэвилл, играющий Геральта, завершит свое участие в шоу. В четвертом и пятом сезонах его роль достанется Лиаму Хемсворту. Следующие сезоны уже находятся в разработке.
После выхода нового сезона зрители возмутились из‑за внешности чародейки Кейры Мец, которую сыграла актриса Сафия Ингар. Анджей Сапковский в своих книгах описывает Кейру как невысокую, худощавую, белокожую девушку с длинными прямыми волосами соломенного цвета. У нее высокий лоб и маленькое родимое пятно над левой грудью.
У Ингар при этом рыжие кудрявые волосы и смуглая кожа. Актриса появляется в сериале в одежде, полностью закрывающей грудь, поэтому нельзя сказать, есть ли у нее отличительное родимое пятно.