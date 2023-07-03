Третий сезон «Ведьмака» получил худшие оценки в истории проекта

Лучше всего зрители оценили первый эпизод, его средняя оценка составляет 7,2 из 10. Меньше всего аудитории понравилась четвертая серия, ее оценка — 5,8. В предыдущих сезонах ни одна из серий не получала оценок ниже 7,6.