Анджей Сапковский пишет новый роман цикла «Ведьмак»

Автор фэнтези-саги «Ведьмак» Анджей Сапковский в интервью украинскому подкасту Fantastic Talk (s) подтвердил, что работает над новым романом цикла. Об этом пишет портал Redanian Intelligence.
По словам писателя, он трудится над новой книгой «довольно усердно». На завершение романа ему нужен год, не больше.
Про сюжет романа пока ничего неизвестно. Сапковский говорит лишь, что действие будет проходить во вселенной «Ведьмака», но это не будет продолжением предыдущих книг — скорее приквелом или спин-оффом.
Последняя книга на данный момент книга цикла «Ведьмак» — «Сезон гроз» (2013 год). В ней, заявляет Анджей Сапковский, завершилась основная история Геральта из Ривии.
Романы Сапковского были адаптированы под серию видеоигр «Ведьмак», разработанную CD Projekt Red, и одноименный сериал Netflix. Последний недавно выпустил третий сезон саги, который получил плохие отзывы критиков и зрителей, но исправно собирает миллионы просмотров.