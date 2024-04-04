ФСБ сообщила о задержании троих пособников теракта в «Крокусе»

ФСБ заявила о задержании троих пособников теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Москве, Екатеринбурге и Омске, передает ТАСС.
По версии ведомства, двое задержанных переводили деньги на покупку оружия и транспорта для террористов, а третий вербовал пособников и финансировал участников атаки.
Также ФСБ сообщила, что один из подозреваемых — россиян, а двое других — выходцы из Центральной Азии.
Ранее спецслужбы арестовали 10 человек, обвиняемых в подготовке теракта в «Крокусе». Все они содержатся в СИЗО.
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Группа вооруженных мужчин проникла в здание перед началом концерта «Пикника», расстреливала всех встречных и устроила пожар. Кровля над концертным залом обрушилась. По последним данным, атака унесла жизни 144 человек.
23 марта в Следственном комитете заявили о поимке четырех подозреваемых в совершении теракта (позже их всех отправили под арест). Всего по делу о теракте задержаны 20 человек. Девять из них были задержаны в Таджикистане.
По утверждениям ФСБ, исполнители теракта планировали пересечь границу с Украиной и у них якобы были «соответствующие контакты» на украинской стороне. Владимир Путин признал, что теракт был совершен радикальными исламистами, но связал его с интересами Украины и США. Украинская сторона отрицает причастность к теракту.
* «Исламское государство» (ИГИЛ) признано в России террористической организацией, ее деятельность в стране запрещена.