В Таджикистане задержаны девять подозреваемых в причастности к теракту в «Крокусе»

В Таджикистане задержаны девять человек, которых подозревают в причастности к теракту в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщают Reuters и РИА «Новости» со ссылкой на источники в службах безопасности республики.
Задержанных также подозревают в связи с террористической организацией «Исламское государство»*, подразделение которой взяло на себя ответственность за атаку на подмосковный комплекс.
Мужчин задержали в городе Вахдат, что в 20 километрах к востоку от Душанбе. Сейчас все они находятся в столице республики. В чем именно заключалась их предполагаемая роль в теракте, не уточняется.
Источник РИА «Новости» отметил, что в задержании принимали участие российские силовики. Они также взаимодействуют со спецслужбами Таджикистана при проведении следственных действий.
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Группа вооруженных мужчин проникла в здание перед началом концерта «Пикника», расстреливала всех встречных и устроила пожар. Кровля над концертным залом обрушилась. По последним данным, атака унесла жизни 144 человек.
По утверждениям ФСБ, террористы планировали пересечь границу с Украиной и у них якобы были «соответствующие контакты» на украинской стороне. Владимир Путин признал, что теракт был совершен радикальными исламистами, но связал его с интересами Украины и США. Украинская сторона отрицает причастность к теракту.
* «Исламское государство» (ИГИЛ) признано в России террористической организацией, ее деятельность в стране запрещена.