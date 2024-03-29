В Таджикистане задержаны девять подозреваемых в причастности к теракту в «Крокусе»

Сегодня в 14:15
Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

В Таджикистане задержаны девять человек, которых подозревают в причастности к теракту в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщают Reuters и РИА «Новости» со ссылкой на источники в службах безопасности республики.

Задержанных также подозревают в связи с террористической организацией «Исламское государство»*, подразделение которой взяло на себя ответственность за атаку на подмосковный комплекс.

Мужчин задержали в городе Вахдат, что в 20 километрах к востоку от Душанбе. Сейчас все они находятся в столице республики. В чем именно заключалась их предполагаемая роль в теракте, не уточняется.

Источник РИА «Новости» отметил, что в задержании принимали участие российские силовики. Они также взаимодействуют со спецслужбами Таджикистана при проведении следственных действий.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Группа вооруженных мужчин проникла в здание перед началом концерта «Пикника», расстреливала всех встречных и устроила пожар. Кровля над концертным залом обрушилась. По последним данным, атака унесла жизни 144 человек.

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация ИГИЛ*, сообщали Reuters и The New York Times со ссылкой на агентство «Амак», связанное с группировкой. «Амак» также публиковало фото террористов и видео, снятое во время теракта от лица преступников.

23 марта в Следственном комитете заявили о поимке четырех подозреваемых в совершении теракта. Всего по делу о теракте задержаны 11 человек (один из них продал исполнителям автомобиль, другой сдавал им квартиру).

По утверждениям ФСБ, террористы планировали пересечь границу с Украиной и у них якобы были «соответствующие контакты» на украинской стороне. Владимир Путин признал, что теракт был совершен радикальными исламистами, но связал его с интересами Украины и США. Украинская сторона отрицает причастность к теракту.

* «Исламское государство» (ИГИЛ) признано в России террористической организацией, ее деятельность в стране запрещена.

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