Арестован десятый фигурант дела о теракте в «Крокусе»

Басманный суд Москвы арестовал десятого обвиняемого по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» — Якубджони Юсуфзоду. Об этом сообщает ТАСС. Мера пресечения избрана сроком до 22 мая.
По данным следствия, Юсуфзода за несколько дней до атаки перечислил соучастнику деньги на проживание для террористов. Часть средств он отправил одному их исполнителей уже после теракта, утверждают в СК. Суммы перечислений ведомство не уточняет.
Юсуфзоду обвиняют по пункту «б» части 3 статьи 205 УК (террористический акт, совершенный группой лиц, повлекший смерть человека). Ему грозит пожизненное лишение свободы.
Якубджони Юсуфзода — гражданин Таджикистана. На заседании было сказано, что он родился в 1998 году, у него жена и трое детей. Работал неофициально на стройке разнорабочим. В Москве у него была временная регистрация. Полицейские задержали мужчину 31 марта в ходе операции «Нелегал».
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Группа вооруженных мужчин проникла в здание перед началом концерта «Пикника», расстреливала всех встречных и устроила пожар. Кровля над концертным залом обрушилась. По последним данным, атака унесла жизни 144 человек.
23 марта в Следственном комитете заявили о поимке четырех подозреваемых в совершении теракта (позже их всех отправили под арест). Всего по делу о теракте задержаны 20 человек. Девять из них были задержаны в Таджикистане.
По утверждениям ФСБ, исполнители теракта планировали пересечь границу с Украиной и у них якобы были «соответствующие контакты» на украинской стороне. Владимир Путин признал, что теракт был совершен радикальными исламистами, но связал его с интересами Украины и США. Украинская сторона отрицает причастность к теракту.
* «Исламское государство» (ИГИЛ) признано в России террористической организацией, ее деятельность в стране запрещена.