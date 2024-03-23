Четверых подозреваемых в теракте в «Крокус Сити Холле» задержали в Брянской области

Сегодня в 09:15
Фото: «Известия»
Обновлено сегодня в 10:46

В Следственном комитете заявили о поимке четверых подозреваемых в совершении теракта.

«Спецслужбами в Брянской области, недалеко от границы с Украиной задержаны четверо подозреваемых из числа лиц, совершивших теракт в концертном зале „Крокус Сити Холл“», — говорится в сообщении ведомства.

Депутат Александр Хинштейн подтвердил задержание двоих подозреваемых в Брянской области.

«„Рено“, на котором передвигались подозреваемые, был обнаружен ночью в районе дер. Хацунь Карачевского района Брянской области. Машина не остановилась по требованию сотрудников правоохраны и попыталась скрыться», — передает депутат.

«В ходе преследования была открыта стрельба, машина перевернулась. Один террорист был задержан на месте, остальные скрылись в лесу. В результате поисков примерно в 3.50 был обнаружен и задержан второй подозреваемый. Розыск остальных продолжается. К операции подключены все силовые ведомства», — написал Хинштейн

По его информации, при обыске в машине найдены пистолет «ПМ» и магазин к автомату «АКМ».

Двоих подозреваемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холле» задержали в Брянской области, утверждают источники Baza и Mash. «Известия» узнали, что в регионе остановили машину, подходящую под ориентировки.

Как пишут каналы, автомобиль с предполагаемыми преступниками был остановлен недалеко от поселка Теплый в нескольких километрах от границы с Белоруссией и Украиной.

В машине, по предварительным данным, находилось шесть человек: двое были задержаны, еще четверым удалось сбежать, добавляет Baza. Mash пишет, что в машине были лишь четверо. «Известия» отмечают, что утверждать об их причастности к произошедшему в «Крокусе» преждевременно.

Baza также привела ориентировки на четырех из шести подозреваемых, все они граждане Таджикистана. Самому старшему 51 год, младшему — 21.

Счет жертв теракта выросло до 83 человек, сообщили источники «112», среди них трое детей. Еще 115 человек остаются в больницах.

По данным Следственного комитета, погибли больше 60 человек и ждут увеличения их числа. В Министерстве здравоохранения Московской области подтвердили, что трое из них дети.

Губернатор Московской области заявил, что в 10 утра в БЦ «Кубик» возле «Крокуса» начнет работу Центр помощи. Там родственники смогут получить всю необходимую информацию о пострадавших и погибших. В тот же час появится полный список погибших.

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