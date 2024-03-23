Четверых подозреваемых в теракте в «Крокус Сити Холле» задержали в Брянской области

Обновлено сегодня в 10:46

В Следственном комитете заявили о поимке четверых подозреваемых в совершении теракта.

«Спецслужбами в Брянской области, недалеко от границы с Украиной задержаны четверо подозреваемых из числа лиц, совершивших теракт в концертном зале „Крокус Сити Холл“», — говорится в сообщении ведомства.

Депутат Александр Хинштейн подтвердил задержание двоих подозреваемых в Брянской области.

«„Рено“, на котором передвигались подозреваемые, был обнаружен ночью в районе дер. Хацунь Карачевского района Брянской области. Машина не остановилась по требованию сотрудников правоохраны и попыталась скрыться», — передает депутат.

«В ходе преследования была открыта стрельба, машина перевернулась. Один террорист был задержан на месте, остальные скрылись в лесу. В результате поисков примерно в 3.50 был обнаружен и задержан второй подозреваемый. Розыск остальных продолжается. К операции подключены все силовые ведомства», — написал Хинштейн

По его информации, при обыске в машине найдены пистолет «ПМ» и магазин к автомату «АКМ».