Четверых подозреваемых в теракте в «Крокус Сити Холле» задержали в Брянской области

Двоих подозреваемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холле» задержали в Брянской области, утверждают источники Baza и Mash. «Известия» узнали, что в регионе остановили машину, подходящую под ориентировки.
Как пишут каналы, автомобиль с предполагаемыми преступниками был остановлен недалеко от поселка Теплый в нескольких километрах от границы с Белоруссией и Украиной.
В машине, по предварительным данным, находилось шесть человек: двое были задержаны, еще четверым удалось сбежать, добавляет Baza. Mash пишет, что в машине были лишь четверо. «Известия» отмечают, что утверждать об их причастности к произошедшему в «Крокусе» преждевременно.
Baza также привела ориентировки на четырех из шести подозреваемых, все они граждане Таджикистана. Самому старшему 51 год, младшему — 21.
Счет жертв теракта выросло до 83 человек, сообщили источники «112», среди них трое детей. Еще 115 человек остаются в больницах.
По данным Следственного комитета, погибли больше 60 человек и ждут увеличения их числа. В Министерстве здравоохранения Московской области подтвердили, что трое из них дети.
Губернатор Московской области заявил, что в 10 утра в БЦ «Кубик» возле «Крокуса» начнет работу Центр помощи. Там родственники смогут получить всю необходимую информацию о пострадавших и погибших. В тот же час появится полный список погибших.