Путин связал теракт в «Крокусе» с интересами Украины

Владимир Путин связал теракт в Подмосковье с интересами властей Украины, но признал, что он был совершен «радикальными исламистами». Слова президента передает RTVI.
«США пытаются убедить всех, что к теракту причастен запрещенный в России ИГИЛ*, а киевского следа в случившемся якобы нет. Теракт в „Крокусе“ может быть звеном в серии попыток тех, кто воюет с РФ с 2014 года руками киевского режима. Цель — посеять панику в обществе», — заявил Путин.
По его утверждениям, нацисты никогда не брезговали использовать самые грязные методы, особенно сейчас, когда их контрнаступление провалилось. «Отсюда и попытки закрепиться на наших приграничных территориях. Попытки ракетных ударов по Крымскому мосту. В этот ряд логично вписывается и кровавый теракт в Москве», — считает Путин.
Он заявил, что расследование теракта должно проводиться в высшей степени профессионально, несмотря на всеобщую боль, сострадание и желание покарать.
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Группа вооруженных мужчин проникла в здание перед началом концерта «Пикника», расстреливала всех встречных и устроила пожар. По последним данным, погибли 139 человек, более 150 пострадали. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация ИГИЛ (запрещена в России), сообщали Reuters и The New York Times со ссылкой на агентство «Амак», связанное с группировкой. «Амак» также публиковало фото террористов и видео, снятое во время теракта от лица преступников.
23 марта в Следственном комитете заявили о поимке четырех подозреваемых в совершении теракта. Их задержали в Брянской области, недалеко от границы с Украиной и Беларусью. ФСБ отчиталась о задержании 11 подозреваемых в участии в теракте. По утверждениям ФСБ, террористы планировали пересечь границу с Украиной, и у них якобы были «соответствующие контакты» на украинской стороне.
* «Исламское государство» (ИГИЛ) признано в России террористической организацией, его деятельность в стране запрещена.