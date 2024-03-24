В сети появилось видео из «Крокус Сити Холла» от лица террористов

Информационное агентство «Амак», связанное с группировкой «Исламское государство»* опубликовало видео, снятое боевиками в «Крокус Сити Холле». На нем террористы убивают посетителя зала, стреляют по другим и покидают здание.
В ролике четверо мужчин стоят у входа в партер «Крокуса», их лица размыты, а голоса изменены. В дверном проеме лежат тела. У одного из нападавших в руках автомат, после каждого выстрела из дула вылетает сноп искр, оружие также покрыто желтыми пятнами.
Другой вооружен только ножом. Этот боевик подходит к раненому мужчине и несколько раз бьет его по горлу, течет кровь. Пока преступники идут по фойе, можно увидеть облако черного дыма.
«Иншаалах кафиры будут разбиты. Аллаху акбар. Иншааллах кафиры будут разбиты», — повторяет в камеру оператор на арабском.
«Во имя аллаха, во имя его религии и чести! Продолжайте стрелять, патроны еще есть в моем кармане… В сумке! Время великодушия закончилось!» — кричит он.
«Давайте какой‑то дверью [с табличкой] „выход“ потихоньку выйдем», — приводит слова боевика телеграм-канал Port.
Так как на кадрах изображены убийство и тела раненых, мы не будем публиковать видео, лишь несколько кадров из него.
По данным МЧС, в результате теракта в концертном зале погибли 133 человека. Еще 152 обратились за медицинской помощью. Разбор завалов на месте продолжается, там работает тяжелая техника.
Компания «Крокус Интернешенл», владелец здания, уже пообещала его восстановить. «Мы никогда не забудем тех, кто пал жертвой террористов. То, что разрушено их грязными руками, будет восстановлено», — говорится в заявлении.
*«Исламское государство», ИГИЛ признана в России террористической группировкой, ее деятельность запрещена.