В сети появилось видео из «Крокус Сити Холла» от лица террористов

В ролике четверо мужчин стоят у входа в партер «Крокуса», их лица размыты, а голоса изменены. В дверном проеме лежат тела. У одного из нападавших в руках автомат, после каждого выстрела из дула вылетает сноп искр, оружие также покрыто желтыми пятнами.