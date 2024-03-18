СК: сотрудников грозненского СИЗО, где Адам Кадыров избил Никиту Журавеля, наказали

Сегодня в 16:30
Фото: кадр из видео Рамзана Кадырова

В СК утверждают, что сотрудников СИЗО № 1 города Грозного, в котором сын Рамзана Кадырова избил Никиту Журавеля, привлекли к дисциплинарной ответственности. Такая информация содержится в письме Следственного комитета в ответ на интернет-обращение с просьбой провести проверку по факту избиения.

Скриншот документа опубликовал телеграм-канал Baza. В нем говорится, что в отношении Адама Кадырова уже проведена проверка, а по ее итогам к дисциплинарной ответственности привлечены сотрудники СИЗО. Какое именно наказание они понесли, не уточняется.

В августе 2023 года Адам Кадыров избил в грозненском СИЗО Никиту Журавеля, которого обвинили в сожжении Корана у соборной мечети в Волгограде. Чеченские чиновники поддержали Кадырова-младшего, а его отец опубликовал видео избиения.

Татьяна Москалькова обратилась к омбудсмену Чечни, чтобы он организовал проверку. В МВД республики отказались возбуждать уголовное дело на Кадырова-младшего, сославшись на его недостаточный возраст.

На Адама Кадырова посыпались награды от глав регионов: ему присвоили звание Героя Чечни, вручили татарстанский орден «Дуслык», ордена «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой», «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой» и «За заслуги перед уммой». В ноябре подростка назначили начальником службы безопасности главы Чечни.

В конце февраля 2024-го суд в Грозном приговорил Журавеля к 3,5 года колонии. Его признали виновным в хулиганстве и оскорблении чувств верующих.

Расскажите друзьям
Мобильная версия
Подпишитесь на новости
Афиша Daily
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами
© 1999–2024 ООО «Компания Афиша»
Нашли ошибку? Выделите её и нажмите ctrl + enter
18+