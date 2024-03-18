СК: сотрудников грозненского СИЗО, где Адам Кадыров избил Никиту Журавеля, наказали

В СК утверждают, что сотрудников СИЗО № 1 города Грозного, в котором сын Рамзана Кадырова избил Никиту Журавеля, привлекли к дисциплинарной ответственности. Такая информация содержится в письме Следственного комитета в ответ на интернет-обращение с просьбой провести проверку по факту избиения.
Скриншот документа опубликовал телеграм-канал Baza. В нем говорится, что в отношении Адама Кадырова уже проведена проверка, а по ее итогам к дисциплинарной ответственности привлечены сотрудники СИЗО. Какое именно наказание они понесли, не уточняется.
В августе 2023 года Адам Кадыров избил в грозненском СИЗО Никиту Журавеля, которого обвинили в сожжении Корана у соборной мечети в Волгограде. Чеченские чиновники поддержали Кадырова-младшего, а его отец опубликовал видео избиения.
Татьяна Москалькова обратилась к омбудсмену Чечни, чтобы он организовал проверку. В МВД республики отказались возбуждать уголовное дело на Кадырова-младшего, сославшись на его недостаточный возраст.
На Адама Кадырова посыпались награды от глав регионов: ему присвоили звание Героя Чечни, вручили татарстанский орден «Дуслык», ордена «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой», «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой» и «За заслуги перед уммой». В ноябре подростка назначили начальником службы безопасности главы Чечни.
В конце февраля 2024-го суд в Грозном приговорил Журавеля к 3,5 года колонии. Его признали виновным в хулиганстве и оскорблении чувств верующих.