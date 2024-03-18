СК: сотрудников грозненского СИЗО, где Адам Кадыров избил Никиту Журавеля, наказали

Скриншот документа опубликовал телеграм-канал Baza. В нем говорится, что в отношении Адама Кадырова уже проведена проверка, а по ее итогам к дисциплинарной ответственности привлечены сотрудники СИЗО. Какое именно наказание они понесли, не уточняется.