РКН заблокировал словарь жестового языка SpreadTheSign

Представители Роскомнадзора пока публично не комментировали блокировку. На главной странице SpreadTheSign есть разделы «Реклама» и «Информация о партнерах». В первом размещен стоп-кадр из эфира Первого канала, на котором Марина Овсянникова стоит за спиной телеведущей Екатерины Андреевой с пацифистским плакатом. В другом — украинский флаг и цитатой с плаката журналистки.