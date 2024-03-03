РКН заблокировал словарь жестового языка SpreadTheSign

Роскомнадзор заблокировал в России сайт международного словаря жестовых языков Spread The Sign. Внимание на это обратил преподаватель русского жестового языка Антон Залозный.
Сайт действительно можно найти в реестре Роскомнадзора. При проверке адреса на ресурсе ведомства появляется сообщение об ограничении доступа к Spread The Sign. Причину бана там узнать нельзя.
По информации «Роскомсвободы»*, орган принял решение запретить россиянам доступ к странице 16 февраля, блокировка же началась 19 февраля.
Представители Роскомнадзора пока публично не комментировали блокировку. На главной странице SpreadTheSign есть разделы «Реклама» и «Информация о партнерах». В первом размещен стоп-кадр из эфира Первого канала, на котором Марина Овсянникова стоит за спиной телеведущей Екатерины Андреевой с пацифистским плакатом. В другом — украинский флаг и цитатой с плаката журналистки.
Spread The Sign — это мультилингвальный словарь языка жестов, он доступен бесплатно в виде сайта и приложения. Ресурс был запущен в 2006 году, сейчас он поддерживает свыше 30 различных языков, в том числе, русский, беларуский, украинский, английский, испанский, немецкий, китайские и многие другие.