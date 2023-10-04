Суд заочно приговорил Марину Овсянникову к 8,5 года лишения свободы

Басманный суд Москвы заочно приговорил бывшего редактора Первого канала Марину Овсянникову к 8,5 года лишения свободы за акцию с антивоенным плакатом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичную прокуратуру.
Овсянникову признали виновной в распространении фейков о Российской армии. Обвинение просило для нее 9,5 года лишения свободы.
Дело завели после того, как в июле 2022 года Овсянникова вышла на Софийскую набережную в Москве с плакатом, на котором было в том числе написано: «352 ребенка погибли [во время спецоперации на Украине]. Сколько еще должно погибнуть детей, чтобы вы остановились?» Следствие пришло к выводу, что эта надпись содержит заведомо ложную информацию о российских ВС.
В августе того же года Овсянникову отправили под домашний арест, но в октябре женщина сбежала из‑под него. Адвокат журналистки сказал, что она находится под защитой одной из европейских стран, не уточнив, какой конкретно. Россия объявила Овсянникову в международный розыск.
Марина Овсянникова — бывший редактор международной смены службы городов на Первом канале. Она стала известна после того, как 14 марта 2022 года ворвалась в студию программы «Время» и развернула в прямом эфире плакат против военной операции на Украине.