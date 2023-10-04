Суд заочно приговорил Марину Овсянникову к 8,5 года лишения свободы

Дело завели после того, как в июле 2022 года Овсянникова вышла на Софийскую набережную в Москве с плакатом, на котором было в том числе написано: «352 ребенка погибли [во время спецоперации на Украине]. Сколько еще должно погибнуть детей, чтобы вы остановились?» Следствие пришло к выводу, что эта надпись содержит заведомо ложную информацию о российских ВС.