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Суд заочно приговорил Марину Овсянникову к 8,5 года лишения свободы

Семён Гудошников
Сегодня в 09:59

Басманный суд Москвы заочно приговорил бывшего редактора Первого канала Марину Овсянникову к 8,5 года лишения свободы за акцию с антивоенным плакатом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичную прокуратуру.

Овсянникову признали виновной в распространении фейков о Российской армии. Обвинение просило для нее 9,5 года лишения свободы.

Дело завели после того, как в июле 2022 года Овсянникова вышла на Софийскую набережную в Москве с плакатом, на котором было в том числе написано: «352 ребенка погибли [во время спецоперации на Украине]. Сколько еще должно погибнуть детей, чтобы вы остановились?» Следствие пришло к выводу, что эта надпись содержит заведомо ложную информацию о российских ВС.

В августе того же года Овсянникову отправили под домашний арест, но в октябре женщина сбежала из‑под него. Адвокат журналистки сказал, что она находится под защитой одной из европейских стран, не уточнив, какой конкретно. Россия объявила Овсянникову в международный розыск.

Марина Овсянникова — бывший редактор международной смены службы городов на Первом канале. Она стала известна после того, как 14 марта 2022 года ворвалась в студию программы «Время» и развернула в прямом эфире плакат против военной операции на Украине.

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