Суд в Москве лишил Марину Овсянникову родительских прав на обоих детей

Позже, в июле прошлого года, журналистка вышла на Софийскую набережную в Москве с плакатом, на котором было в том числе написано: «352 ребенка погибли [во время спецоперации на Украине]. Сколько еще должно погибнуть детей, чтобы вы остановились?» Против нее завели дело о фейках про российские ВС, в октябре 2023-го Овсянникову заочно приговорили к 8,5 года лишения свободы.