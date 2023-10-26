Суд в Москве лишил Марину Овсянникову родительских прав на обоих детей

Щербинский суд Москвы лишил бывшего редактора Первого канала Марину Овсянникову родительских прав на 17-летнего сына Кирилла и 11-летнюю дочь Арину. Об этом пишет Sota Vision* со ссылкой на пресс-секретаря суда.
Таким образом, суд удовлетворил иск бывшего мужа журналистки Игоря Овсянникова, который он подал 7 августа.
Марина Овсянникова переслала сообщение Sota Vision в свой телеграм-канал, тем самым подтвердив его достоверность.
«Решение — политическое. Надеюсь, когда‑нибудь мои дети будут гордиться мной. За то, что пожертвовала всем ради того, чтобы они жили в свободной стране, которая не ведет захватнических войн и не нападает на своих соседей под покровом ночи», — написала она.
Марина Овсянникова — бывший редактор международной смены службы городов на Первом канале. Она стала известна, после того как 14 марта 2022 года ворвалась в студию программы «Время» и развернула в прямом эфире плакат против военной операции на Украине.
Позже, в июле прошлого года, журналистка вышла на Софийскую набережную в Москве с плакатом, на котором было в том числе написано: «352 ребенка погибли [во время спецоперации на Украине]. Сколько еще должно погибнуть детей, чтобы вы остановились?» Против нее завели дело о фейках про российские ВС, в октябре 2023-го Овсянникову заочно приговорили к 8,5 года лишения свободы.
На данный момент Марина Овсянникова находится не в России. Вместе с дочерью Ариной она проживает в Париже, девочка ходит в местную школу.