ТАСС: в отношении женщины, ворвавшейся в эфир программы «Время», начали проверку по уголовной статье

Следственный комитет начал доследственную проверку в отношении Марины Овсянниковой, ворвавшейся накануне вечером в эфир программы «Время» с плакатом с пацифистским лозунгом. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Проверка проводится на наличие в действиях Овсянниковой состава преступления по новой уголовной статье о «фейках» в отношении российских военных — 207.3 УК. Женщина задержана.

Собеседник агентства уточнил, что административное дело на Овсянникову возбуждать не стали. Материалы дела переданы в Следственный комитет.

4 марта Владимир Путин подписал закон о «фейках о Вооруженных силах России». Согласно нему, за распространение заведомо ложной информации о ВС РФ положен штраф до 1,5 млн рублей или до 3 лет лишения свободы. Если фейк распространен с использованием служебного положения или группой лиц, то срок — до 10 лет. Если нарушение повлекло тяжкие последствия — до 15 лет.