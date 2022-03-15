Марину Овсянникову судят по административному делу о несанкционированной акции

Редактора Первого канала Марину Овсянникову, ворвавшуюся в прямой эфир программы «Время» с плакатом с пацифистским лозунгом, судят по административному делу. Об этом пишет «Новая газета» со ссылкой на пресс-службу Останкинского районного суда.

Суд уже начал заседание в отношении девушки. Ей вменяют нарушение части 2 статьи 20.2 КоАП (организация несогласованного публичного мероприятия). Овсянниковой грозит до 30 тыс. рублей штрафа, обязательные работы до 50 часов или административный арест на срок до десяти суток.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах писал, что СК начал в отношении женщины доследственную проверку по уголовной статье — по новому закону о «фейках в отношении Вооруженных сил РФ». За такое правонарушение предусмотрено до 15 лет тюрьмы.