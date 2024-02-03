Депутат Луговой призвал провести рейды по магазинам, в которых продают книги иноагентов

«Все эти предатели-спонсоры ВСУ, прикрываясь былыми творческими заслугами, продолжают получать барыши с продаж книг. Давайте не будем питать иллюзий, что текомунадо не знают, где, как, по каким каналам поступают финансы, через какие схемы, третьи и десятые руки. Я лично знаю точки, где продают книги иноагентов и их пособников. Нужно организовать рейд, и показать, как можно и нужно купировать этот финансовый хвост», — написал он в телеграм-канале.