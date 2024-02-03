Депутат Луговой призвал провести рейды по магазинам, в которых продают книги иноагентов

Депутат Госдумы Андрей Луговой призвал провести рейд по книжным, в которых продают произведения писателей, внесенных в список иноагентов.
«Все эти предатели-спонсоры ВСУ, прикрываясь былыми творческими заслугами, продолжают получать барыши с продаж книг. Давайте не будем питать иллюзий, что текомунадо не знают, где, как, по каким каналам поступают финансы, через какие схемы, третьи и десятые руки. Я лично знаю точки, где продают книги иноагентов и их пособников. Нужно организовать рейд, и показать, как можно и нужно купировать этот финансовый хвост», — написал он в телеграм-канале.
По закону российские власти не могут запретить продажу книг иноагентов. Однако в конце прошлого года на Бориса Акунина завели уголовное дело об оправдании терроризма — и его книги стали пропадать из магазинов.
Издательство АСТ также приостановило распространение Дмитрия Быкова*, а недавно — выплату гонораров Людмиле Улицкой (ее книги пропали из московских библиотек). Причиной во всех случаях называют высказывания писателей, осудивших российскую военную операцию и поддержавших Украину.
Всем этим авторам перед кампанией травли звонили пранкеры Лексус и Вован, представлялись украинскими официальными лицами и спрашивали их мнение о боевых действиях и украинской армии.
Андрей Луговой — исполнитель отравления Александра Литвиненко, согласно вердикту ЕСПЧ. С 2011 года — депутат Госдумы, член думского комитета по безопасности. Парламентарий известен громкими заявлениями. Недавно он предрекал, что уехавшие, которые «призывают нарушить национальную безопасность», «лишатся всего и подохнут там, как последние собаки». А еще Луговой угрожал музыкантам «Би-2», что скоро они будут «выплясывать чечетку на глазах у сокамерников».
*Дмитрий Быков внесен Минюстом в список иноагентов.