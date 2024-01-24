Депутат Луговой об уехавших: «Кто попытается нанести ущерб родине, лишится всего и подохнет там»

Депутат от ЛДПР Андрей Луговой заявил, что законопроект о конфискации имущества за фейки об армии затронет эмигрантов, которые призывают нарушить национальную безопасность России.
«Если ты призываешь нарушить национальную безопасность страны, то, помимо того, что ты должен немножко посидеть в тюрьме, ты должен лишиться своей квартиры, дома, денег, любого другого имущества, которым ты вправе пользоваться. Сидеть там, убежав из страны, конечно, легко и приятно», — сказал депутат.
«Любой, кто попытается нанести ущерб своей родине, стране и гражданам, лишится всего и подохнет там, за пределами нашей страны, как последняя собака. Если мы посмотрим судьбы предателей, которые покинули стены нашей родины и там воевали против нее, то, как правило, их судьба незавидна. Либо они заканчивают пьянством, либо пропадают бесследно», — добавил он.
Сегодня, 24 января, Госдума приняла в первом чтении законопроект о конфискации имущества за фейки о Российской армии и публичные призывы к деятельности против безопасности страны. Он позволит конфисковывать деньги, ценности или иное имущество, если фейки или призывы распространялись из корыстных побуждений или по найму. Как отмечала журналиста Фарида Рустамова, под угрозу конфискации, скорее всего, попадут журналисты и активисты — именно против этой группы заводится большинство дел о фейках об армии.