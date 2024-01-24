Депутат Луговой об уехавших: «Кто попытается нанести ущерб родине, лишится всего и подохнет там»

Сегодня, 24 января, Госдума приняла в первом чтении законопроект о конфискации имущества за фейки о Российской армии и публичные призывы к деятельности против безопасности страны. Он позволит конфисковывать деньги, ценности или иное имущество, если фейки или призывы распространялись из корыстных побуждений или по найму. Как отмечала журналиста Фарида Рустамова, под угрозу конфискации, скорее всего, попадут журналисты и активисты — именно против этой группы заводится большинство дел о фейках об армии.