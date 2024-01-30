Депутат Луговой: «Скоро „Би-2“ будут петь и играть на глазах у сокамерников»

Депутат Андрей Луговой пригрозил участникам группы «Би-2» тюрьмой в случае их экстрадиции в Россию. Соответствующий пост появился в телеграм-канале политика.
«Безусловно, мы ждем их здесь с распростертыми объятиями: если их сюда экстрадируют, то мы обязательно их соответствующим образом примем — и в прямом, и в переносном смысле», — пообещал парламентарий.
«Я прекрасно вижу и знаю, что группу „Би-2“ во время специальной военной операции, к моему глубокому разочарованию, можно охарактеризовать только как „подонки“», — уверен Луговой.
В то же время он не стал уточнять, чем провинились музыканты. По его словам, если в их действиях есть состав преступления, то это должны определять прокуратура, Следственный комитет, МВД или ФСБ.
Несмотря на неопределенность, депутат предложил артистам приготовиться. «Скоро играть и петь они будут на ложках и на металлических тарелках, выплясывая чечетку на глазах у сокамерников. Лично я бы с огромным удовольствием на это посмотрел», — заканчивается пост.
Семерых музыкантов «Би-2» задержали 24 января в Пхукете. Их обвинили в проведении концертов в Таиланде «без необходимого разрешения» и приговорили к штрафу в размере 85 долларов с каждого и депортации.
По словам музыкантов, их задержали из‑за «некорректно оформленных организаторами документов», и они допускают, что в ситуации «не последнюю роль» «сыграло давление извне».
Как утверждает политик и друг группы Дмитрий Гудков*, генконсул России в Таиланде Владимир Соснов добивается депортации участников группы в Россию. Чиновник якобы прислал властям Таиланда черный список российских музыкантов, в запрете на концерты и в депортации которых при их появлении на острове заинтересована Россия.
Сегодня представители группы заявили, что «Би-2» должны были депортировать в Израиль, однако после визита «высокопоставленных дипломатов из российского консульства» их оставили в миграционном центре в общей камере на 80 человек.
В декабре Луговой присоединился к травле журналистки Аси Казанцевой. Депутат выложил ее личные данные из бота «Глаз Бога» — в частности, в его посте были личный номер телефона Казанцевой и адреса квартир. «Для тех, кто лично хочет довести до Аси, что предательство своей страны — это самый страшный грех», — был подписан пост.
Активисты также забросали угрозами соцсети площадок, где были назначены выступления Казанцевой. В декабре у нее отменились выступления в Москве и Твери. После жалоб в силовые органы просветительница покинула Россию.
В середине января подписчик Sota получил ответ от главы комиссии Госдумы по этике Валентины Терешковой. Она написала, что комиссия не нашла нарушений этики и призыва к противоправным действиям в посте Лугового, по их мнению, депутат лишь воспользовался правом на свободу слова.
* Егор Бортник (Лева) и Дмитрий Гудков внесены Минюстом в реестр иноагентов.