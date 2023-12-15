Издательство «АСТ» остановило распространение книг Акунина и Быкова* из‑за их высказываний

«Публичные заявления писателей, которые вызвали широкий общественный резонанс, требуют правовой оценки. До прояснения ситуации выпуск и отгрузки книг возобновлены не будут», — заявил гендиректор издательства «АСТ» Павел Гришков.
Книги уже пропали с сайтов «Читай-города» и «Буквоеда». В объединенной розничной сети подтвердили, что это связано с недавними высказываниями писателей. «Афиша Daily» обратилась за комментарием в пресс-службу магазинов «Читай-город — Буквоед».
О каких публичных заявлениях идет речь, не уточняется. Ранее писатели публично осудили спецоперацию и стали жертвами пранкеров Вована и Лексуса.
Акунину позвонили от имени Владимира Зеленского и экс-министра культуры Александра Ткаченко. В разговоре с ними писатель выразил поддержку ВСУ и заявил, что обстрелы Крыма украинскими ракетами не вызывают у него протеста. Депутат Госдумы Андрей Гурулев назвал Акунина врагом и призвал его «уничтожить».
В разговоре с Быковым один из пранкеров представился главой офиса президента Украины Андреем Ермаком. В разговоре писатель сказал, что ему обидно за убийство русских, но у него нет претензий к киевскому режиму.
* Дмитрий Быков внесен Минюстом в реестр иноагентов.