«АСТ» прекратило выплаты Улицкой. Ее книги пропали из московских библиотек

В 2022 году писательница выступила против военных действий на территории Украины и переехала в Германию. В ноябре 2023 года Улицкую вместе с Владимиром Сорокиным и Виктором Ерофеевым обвинили в поддержке ВСУ. Писатели в совместном обращении назвали обвинения абсурдными и заявили, что «никогда не поддерживали, не финансировали никаких военных организаций, боевых подразделений или армий».