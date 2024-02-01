«АСТ» прекратило выплаты Улицкой. Ее книги пропали из московских библиотек

Издательство «АСТ» приостановило выплаты писательнице Людмиле Улицкой из‑за заявлений о переводе авторских отчислений на Украину. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу издательства.
По словам представителей АСТ, выплаты прекращены «до прояснения ситуации и возможных официальных разъяснений со стороны автора относительно адресатов денежных отчислений с проданных книг».
Тем временем книги Улицкой пропали из каталогов московских библиотек, сообщает RTVI. Сотрудник одной из библиотек рассказал, что им поручили отправить произведения писательницы в списание, а те, что еще не были зарегистрированы, — в макулатуру.
В библиотеках Петербурга книги Улицкой пока в наличии. Также их до сих пор можно купить на сайтах книжных магазинов «Эксмо-АСТ», «Читай-город» и Book24.
Накануне стало известно, что Улицкую лишили звания почетного профессора Российского химико-технологического университета имени Менделеева. В вузе сказали, что это произошло еще в августе 2023 года. Решение принято ученым советом единогласно, причин этого решения в университете не уточнили.
31 января пранкеры Вован и Лексус опубликовали в своем телеграм-канале видео звонка Улицкой от лица главы офиса украинского президента Андрея Ермака. На записи они спросили писательницу, переводит ли она деньги ВСУ, после этого звучит фраза: «Мои гонорары идут на Украину».
Людмила Улицкая — одна из самых известных российских писательниц, лауреатка премий «Большая книга» и «Русский Букер». Среди ее самых популярных произведений — романы «Зеленый шатер», «Даниэль Штайн, переводчик», «Лестница Якова», «Искренне ваш Шурик», «Казус Кукоцкого» и «Медея и ее дети». Ее неоднократно называли в числе претендентов на Нобелевскую премию по литературе.
В 2022 году писательница выступила против военных действий на территории Украины и переехала в Германию. В ноябре 2023 года Улицкую вместе с Владимиром Сорокиным и Виктором Ерофеевым обвинили в поддержке ВСУ. Писатели в совместном обращении назвали обвинения абсурдными и заявили, что «никогда не поддерживали, не финансировали никаких военных организаций, боевых подразделений или армий».