Против Бориса Акунина возбудили уголовное дело

Против писателя Бориса Акунина (настоящее имя — Григорий Чхартишвили) возбудили уголовное дело о дискредитации ВС РФ, передает «Интерфакс». Ранее его внесли в реестр экстремистов и террористов.
«Уголовное дело по статье 280.3 возбуждено в отношении Чхартишвили (Акунина) на прошлой неделе. Он будет объявлен в розыск», — сказал собеседник «Интерфакса». Писатель проживает в Великобритании.
«Рен ТВ» со ссылкой на свой источник в то же время сообщает, что возбуждено дело по фейкам и призывам к экстремистской деятельности.
15 декабря издательство «АСТ» остановило распространение книг Акунина и Дмитрия Быкова* из‑за их высказываний. Работы писателей также были сняты с продаж во многих книжных сетях.
* Дмитрий Быков внесен Минюстом в реестр иноагентов.