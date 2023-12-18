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Против Бориса Акунина возбудили уголовное дело

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:33

Против писателя Бориса Акунина (настоящее имя — Григорий Чхартишвили) возбудили уголовное дело о дискредитации ВС РФ, передает «Интерфакс». Ранее его внесли в реестр экстремистов и террористов.

«Уголовное дело по статье 280.3 возбуждено в отношении Чхартишвили (Акунина) на прошлой неделе. Он будет объявлен в розыск», — сказал собеседник «Интерфакса». Писатель проживает в Великобритании.

«Рен ТВ» со ссылкой на свой источник в то же время сообщает, что возбуждено дело по фейкам и призывам к экстремистской деятельности.

18 декабря Росфинмониторинг внес Акунина в реестр экстремистов и террористов.

15 декабря издательство «АСТ» остановило распространение книг Акунина и Дмитрия Быкова* из‑за их высказываний. Работы писателей также были сняты с продаж во многих книжных сетях.

* Дмитрий Быков внесен Минюстом в реестр иноагентов.

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Борис АкунинГригорий ЧхартишвилиДмитрий Быков
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