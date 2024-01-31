Все участники «Би-2» вылетели из Таиланда в Израиль

Там отметили, что о депортации удалось договориться израильскому консулу. «Они уже прошли стойку регистрации и готовятся к вылету», — сообщил источник агентства.
Ранее о депортации в Израиль смог договориться Лева (Егор Бортник)*. Он уже находится в Тель-Авиве. Сейчас вопрос с депортацией решился относительно Шуры (Александра Умана), еще двух гитаристов, клавишника и аранжировщика группы.
В таиландском центре депортации находились все семь участников коллектива. Их задержали 24 января в Пхукете за проведение концертов «без необходимого разрешения». Через 2 дня их приговорили к штрафу по 85 евро с каждого.
Музыканты заявили, что их задержали из‑за «некорректно оформленных организаторами документов», и допустили, что в ситуации «не последнюю роль» «сыграло давление извне». В компании VPI Event, организовавшей выступление «Би-2», признали, что некорректно оформили визы для музыкантов, но подчеркнули, что миграционные власти Таиланда раньше не задерживали артистов.
Израильское гражданство есть у четырех участников «Би-2», но лишь один из них — Лева — въезжал в Таиланд по израильскому паспорту.
Издание Ynet вечером 29 января сообщило, что артистов с гражданством Израиля решено депортировать в эту страну благодаря усилиям израильского МИДа. Позже представители музыкантов заявили, что решение о депортации в Израиль отменили после визита «высокопоставленных дипломатов из российского консульства».
Юрист группы говорил «Медиазоне»*, что Россия требует выдачи трех из семи задержанных музыкантов — тех, у кого лишь российское гражданство.
«Безусловно, мы ждем их здесь с распростертыми объятиями: если их сюда экстрадируют, то мы обязательно их соответствующим образом примем — и в прямом, и в переносном смысле <…> Ребята пусть готовятся: скоро играть и петь они будут на ложках и на металлических тарелках, выплясывая чечетку на глазах у сокамерников. Лично я бы с огромным удовольствием на это посмотрел», — написал он в телеграм-канале.
Участники группы провели в депортационной тюрьме Таиланда неделю. Их содержали в общей камере на 80 человек. Вот как описывал условия в ней журналист Михаил Козырев*: «Условия, в которых они содержатся, — совершенно чудовищные. Они сейчас в открытой камере — это клетка под раскаленным солнцем, там сейчас 35–40 градусов жары. Последний раз, когда организатора концерта допустили к ребятам, он увидел свалку голых тел в трусах, потому что вся одежда промокла и тени никакой нет».
* Егор Бортник, Михаил Козырев и «Медиазона» внесены Минюстом в список иноагентов.