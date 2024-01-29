Михаил Козырев* рассказал об ужасных условиях содержания участников «Би-2» в тайской тюрьме

Журналист Михаил Козырев* рассказал, что участников группы «Би-2», которых задержали в Таиланде, содержат в камере под открытым небом на жаре.
«Условия, в которых они содержатся, — совершенно чудовищные. Они сейчас в открытой камере — это клетка под раскаленным солнцем, там сейчас 35–40 градусов жары. Последний раз, когда организатора концерта допустили к ребятам, он увидел свалку голых тел в трусах, потому что вся одежды промокла и тени никакой нет», — поделился Козырев в эфире телеканала «Дождь»*.
Журналист добавил, что у музыкантов отобрали личные вещи, а документы о задержании не переводят с тайского языка. По его словам, в камеру, где содержатся участники группы, регулярно подсаживают русскоговорящих людей, которые пугают их «последствиями» и намекают на взятку.
Участников рок-группы «Би-2» задержали 24 января в Пхукете. Их обвинили в проведении концертов в Таиланде «без необходимого разрешения» и приговорили к штрафу в размере 85 долларов с каждого, а также депортации из страны.
* Михаил Козырев и телеканал «Дождь» внесены Минюстом в реестр иноагентов.