Михаил Козырев* рассказал об ужасных условиях содержания участников «Би-2» в тайской тюрьме

«Условия, в которых они содержатся, — совершенно чудовищные. Они сейчас в открытой камере — это клетка под раскаленным солнцем, там сейчас 35–40 градусов жары. Последний раз, когда организатора концерта допустили к ребятам, он увидел свалку голых тел в трусах, потому что вся одежды промокла и тени никакой нет», — поделился Козырев в эфире телеканала «Дождь»*.