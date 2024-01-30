В «Би-2» заявили, что вопрос с их депортацией пока не решен

Решение о депортации музыкантов «Би-2» из Таиланда пока не принято, говорится в официальном телеграм-канале коллектива. Артистов арестовали в Пхукете за выступление без разрешения.
«Друзья, просим не доверять информации из сторонних источников. На данный момент ситуация не решена. Единственный источник, обладающий полнотой информации, — это мы. Просим следить за обновлениями на наших официальных ресурсах», — сказано там.
Ранее израильское издание Ynet сообщило, что четырех из семи участников группы депортируют в Израиль. Утверждалось, что в вопрос вмешались МИД Израиля и посольство этой страны, которые выразили опасения из‑за безопасности музыкантов в случае их депортации в Россию. В итоге, как утверждал портал, музыкантов, у которых есть израильское гражданство, включая солиста Лёву*, было решено отправить в Израиль.
Участников рок-группы «Би-2» задержали 24 января в Пхукете. Их обвинили в проведении концертов в Таиланде «без необходимого разрешения» и приговорили к штрафу в размере 85 долларов с каждого и депортации.
В «Би-2» сообщили подробности случившегося: «Были задержаны все участники группы, среди которых граждане России, Израиля и Австралии. Солисты и основатели группы, Лева и Шура, — не граждане РФ». Музыканты отметили, что их задержали из‑за «некорректно оформленных организаторами документов», и допустили, что в ситуации «не последнюю роль» «сыграло давление извне».
После приговора музыкантов доставили центр для депортации, где, по словам журналиста Михаила Козырева*, держат в ужасных условиях — в камере под открытым небом на жаре 35-40 градусов.
Как утверждает политик и друг группы Дмитрий Гудков*, генконсул России в Таиланде Владимир Соснов добивается депортации участников группы в Россию. Чиновник якобы прислал властям Таиланда черный список российских музыкантов, в запрете на концерты и депортации которых в РФ при их появлении на острове заинтересована Россия.
*Егор Бортник (Лёва), Михаил Козырев и Дмитрий Гудков внесены Минюстом в реестр иноагентов.