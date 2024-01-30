В «Би-2» заявили, что вопрос с их депортацией пока не решен

Ранее израильское издание Ynet сообщило, что четырех из семи участников группы депортируют в Израиль. Утверждалось, что в вопрос вмешались МИД Израиля и посольство этой страны, которые выразили опасения из‑за безопасности музыкантов в случае их депортации в Россию. В итоге, как утверждал портал, музыкантов, у которых есть израильское гражданство, включая солиста Лёву*, было решено отправить в Израиль.