Леву* из «Би-2» освободили из миграционной тюрьмы в Таиланде

Музыканта Леву (признан Минюстом иноагентом) из группы «Би-2» освободили из миграционной тюрьмы в Таиланде. Об этом сообщила «Газета.ру».
Артист в ближайшее время отправится в Тель-Авив. Остальные участники коллектива остаются под стражей.
Ранее представители группы заявили, что накануне было принято решение о депортации участников «Би-2» в Израиль. Его, по их словам, отменили после визита «высокопоставленных дипломатов из российского консульства».
До этого израильское издание Ynet сообщало, что четырех из семи участников группы депортируют в Израиль. Утверждалось, что в вопрос вмешался МИД Израиля и посольство этой страны, которые выразили опасения из‑за безопасности музыкантов в случае их депортации в Россию. В итоге, как утверждал портал, музыкантов, у которых есть израильское гражданство, включая солиста Леву*, было решено отправить в Израиль.
Участников рок-группы «Би-2» задержали 24 января в Пхукете. Их обвинили в проведении концертов в Таиланде «без необходимого разрешения» и приговорили к штрафу в размере 85 долларов с каждого и депортации.
В «Би-2» сообщили подробности случившегося: «Были задержаны все участники группы, среди которых граждане России, Израиля и Австралии. Солисты и основатели группы Лева и Шура — не граждане РФ». Музыканты отметили, что их задержали из‑за «некорректно оформленных организаторами документов», и допустили, что в ситуации «не последнюю роль» «сыграло давление извне».
После приговора музыкантов доставили в центр депортации, где, по словам журналиста Михаила Козырева*, держат в ужасных условиях — в камере под открытым небом на жаре 35–40 градусов.
Как утверждает политик и друг группы Дмитрий Гудков*, генконсул России в Таиланде Владимир Соснов добивается депортации участников группы в Россию. Чиновник якобы прислал властям Таиланда черный список российских музыкантов, в запрете на концерты и в депортации которых при их появлении на острове заинтересована Россия.
* Егор Бортник (Лева), Михаил Козырев и Дмитрий Гудков внесены Минюстом в реестр иноагентов.