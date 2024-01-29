Рэпера Vacio признали годным к военной службе

Vacio оказался самым громким участником «почти голой» вечеринки Насти Ивлеевой в декабре 2023 года. Он пришел туда с носком на члене. Через несколько дней после этого рэпер был оштрафован на 200 тыс. рублей по делу о пропаганде ЛГБТ* и арестован на 15 суток за хулиганство, а затем получил второй арест на 10 суток по той же статье.