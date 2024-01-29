Рэпера Vacio признали годным к военной службе

Рустам Абдуллин
Сегодня в 13:55
Кадр: goshakartsev/YouTube

Рэпера Vacio признали годным к военной службе. Весной исполнителя призовут в армию, рассказал НСН его адвокат Роман Попов.

Ранее медкомиссия в родном для Николая Васильева (настоящее имя Vacio) Екатеринбурге признала его негодным к службе из‑за псориаза. Однако в Москве назначили новую комиссию, которая пришла к иным выводам. Где именно будет служить рэпер, пока неизвестно.

8 января, после повторного ареста, Васильев получил повестку в военкомат. 15 января Vacio предложил певцу Shaman отслужить в армии и «на деле доказать свою преданность Родине». На следующей день рэпер получил предложение службы в армейском оркестре с зарплатой 60 тыс. рублей.

Vacio оказался самым громким участником «почти голой» вечеринки Насти Ивлеевой в декабре 2023 года. Он пришел туда с носком на члене. Через несколько дней после этого рэпер был оштрафован на 200 тыс. рублей по делу о пропаганде ЛГБТ* и арестован на 15 суток за хулиганство, а затем получил второй арест на 10 суток по той же статье.

* Верховный суд России признал международное общественное движение ЛГБТ экстремистской организацией и запретил его в РФ.

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