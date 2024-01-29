Рэпера Vacio признали годным к военной службе. Весной исполнителя призовут в армию, рассказал НСН его адвокат Роман Попов.
Ранее медкомиссия в родном для Николая Васильева (настоящее имя Vacio) Екатеринбурге признала его негодным к службе из‑за псориаза. Однако в Москве назначили новую комиссию, которая пришла к иным выводам. Где именно будет служить рэпер, пока неизвестно.
Vacio оказался самым громким участником «почти голой» вечеринки Насти Ивлеевой в декабре 2023 года. Он пришел туда с носком на члене. Через несколько дней после этого рэпер был оштрафован на 200 тыс. рублей по делу о пропаганде ЛГБТ* и арестован на 15 суток за хулиганство, а затем получил второй арест на 10 суток по той же статье.
* Верховный суд России признал международное общественное движение ЛГБТ экстремистской организацией и запретил его в РФ.