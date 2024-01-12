Больше чем «носок на члене». Чем хорош Vacio: от джаза и панка к поп-искренности

Финал прежнего Vacio — альбом 2022 года «Отец». В нем тоже много боли, пошлости и проблемного образа жизни. Показательно, что его финальный трек называется «Dead Inside» — это минималистичная рэп-баллада от лица человека, в душе которого победили нигилизм и тяга к материальному. «А мое сердце уже не растает./Зато я кайфую от тачек», — читает там Vacio (во второй половине трека вступает Паша Техник, выдающий один из самых жутких куплетовЕго сложно цитировать (звездочек будет больше, чем слов), дело скорее в общем настроении и состоянии, в котором — кажется — Паша записывал эти строчки. своей и без того нерадужной карьеры).