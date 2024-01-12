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Больше чем «носок на члене». Чем хорош Vacio: от джаза и панка к поп-искренности

Леша Горбаш
Сегодня в 12:30
Фото: Vacío
Сейчас артист Vacio отбывает второй административный арест из‑за появления на вечеринке Насти Ивлеевой в одном носке на члене, также его оштрафовали на 200 тыс. рублей за пропаганду ЛГБТ*. Рассказываем, почему Vacio — не глупый любитель эпатажа, а один из самых интригующих молодых артистов России.

У него джазовое образование

Vacio (Николай Васильев) — родом из Екатеринбурга, в детстве ходил в музыкальную школу (сперва на фортепиано, позже на гитару), а потом поступил в джазовое училище. В результате — профильное музыкальное образование, понимание музыкальной теории и умение использовать ее на практике.

Начинал как гитарист в кавер-бенде

Параллельно с учебой Vacio начал работать — сперва как гитарист в кавер-группе. «На кавер-концертах зарабатывал от пяти до пятнадцати тысяч за выступление. Нормальные деньги для Екатеринбурга. Я жил с мамой, мне 18, я прекрасно себя чувствовал. Иногда, правда, ненавидел материал, который приходилось играть, суперпопулярные вещи типа „Uptown Funk“», — вспоминал он в интервью на The Flow.

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Его большая карьера началась благодаря группе «Каспийский груз»

По легенде, участники «Каспийского груза» увидели один из первых клипов Vacio, снятый на телефон, впечатлились музыкой начинающего артиста и предложили ему переехать в Москву. Там Vacio записывал первые треки в хорошей студии и помогал ВесЪу из «Каспийского груза» c его поп-сайдпроектом Kitoboy. «Мы в нем увидели талант, сейчас работаем над его сольным альбомом», — так ВесЪ говорил о Vacio в 2018 году.

Его дебютный альбом «Неожиданно глубоко» вышел спустя пару месяцев после этой реплики. Релиз звучал как что‑то среднее между рэпом и русскоязычным поп-R’n’B и не сделал из Vacio звезду, зато помог рэп-индустрии обратить на него внимание.

Так звучал первый релиз Vacio

Первые релизы Vacio — это сплошной панк и эпатаж

С 2018 по 2020 годы Vacio выпустил три альбома: «Неожиданно глубоко», «88» и «Индепендент».

По форме это был хаотичный сплав рэпа, поп-музыки и R’n’B с поправкой на музыкальную подкованность артиста — песни тревожного молодого человека, который вырос в сложной семье (родители разошлись, когда ему было три) и нищете, через музыку пытался разобраться в себе, бесконечных (и грустных) влюбленностях и искал свое место в мегаполисе.

Но по духу Vacio был панком: отрицал привычные рэп-ходы и много экспериментировал со звуком. В итоге он выработал собственный стиль, приглянувшийся не только «Каспийского грузу», но и рэперам другого поколения, — свои прорывные фиты артист записал с OG Buda и Feduk, людьми, которые лучше других чувствуют потенциал будущих звезд.

«Мы так молоды, в чем смысл мне страдать?» — лейтмотив раннего творчества Vacio

Финал прежнего Vacio — альбом 2022 года «Отец». В нем тоже много боли, пошлости и проблемного образа жизни. Показательно, что его финальный трек называется «Dead Inside» — это минималистичная рэп-баллада от лица человека, в душе которого победили нигилизм и тяга к материальному. «А мое сердце уже не растает./Зато я кайфую от тачек», — читает там Vacio (во второй половине трека вступает Паша Техник, выдающий один из самых жутких куплетовЕго сложно цитировать (звездочек будет больше, чем слов), дело скорее в общем настроении и состоянии, в котором — кажется — Паша записывал эти строчки. своей и без того нерадужной карьеры).

Но после этого жизнь и музыка Vacio кардинально поменялись.

Отказался от алкоголя и наркотиков

Алкоголь и вещества играли заметную роль в ранней музыке Vacio. Но в прошлом году он отказался от вредных привычек, активно занялся спортом и сменил творческий подход.

«Постепенно понял, что готов делать образ рок-звезды, которая качается, не пьет. Которая говорит, что нужно найти одну девушку. Мне нравится бунтарство, а многие не понимают, что сейчас я делаю самый настоящий панк — отказался от всего, что от меня ждали», — говорил он в интервью в 2023 году.

Стал писать самокопательную поп-музыку

И это хорошо слышно на его альбоме «Nikolay Vasilev». «За это время, наверное, самое главное то, что я полюбил себя. Принял свою родину и понял, что мы аутентичны и наша культура, от которой я все время бежал, на самом деле очень крутая», — с таких слов начинается этот релиз.

Он звучит куда мягче и добрее, чем раньше. Это скорее милый поп-рок, где Vacio вспоминает о гитаре, с которой когда‑то начинал зарабатывать в Екатеринбурге. Он больше не борется с зависимостями — они остались позади, — а ищет искреннюю любовь и не боится показаться ранимым. Послушайте песню «Целуй»: в ней легко услышать не эпатажного крикливого рэпера, а скорее оммаж раннему Леониду Агутину.

Еще одна песня с «Nikolay Vasilev» — гимн светлой молодости под гитару

Vacio странно привлекать за пропаганду ЛГБТ*. Львиная доля его песен — о страсти к девушкам

«Я безумный фанат женской энергетики», — признавался Vacio. И это слышно. Всю карьеру он пишет песни о любви. Отрешенной («Прекрати»), грязной («S»), трагичной («Ты не понимаешь — я не понимаю»), а в последнее время светлой («24000 поцелуев»).

Vacio романтичный

Он хочет продвигать русскоязычную культуру

«[Красть] Запад — это одно, а сделать плюс в копилку нашей культуре — другое», — говорил он в том же интервью 2023 года, рассказывая, как записал трек, вдохновившись Пугачевой.

Сейчас Vacio кажется человеком, прошедшим путь от внутреннего хаоса и озлобленной на весь мир музыки к внутреннему дзену, искренности и творчеству, которое с любовью относится к окружающему миру и наследию русскоязычной культуры.

Только вот по итогам светлого в музыкальном плане и поворотного для своей карьеры года Vacio оказался не в чартах, а в СИЗО. Остается надеяться, что на этом его заключение закончится и до тюрьмы дело не дойдет.

* Верховный суд России признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его в РФ.

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