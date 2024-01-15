Vacio бросил вызов Shaman и предложил ему пойти в армию

«[Shaman] 31 год. Он не призывался на воинскую службу. Мне непонятно, как он ее избежал, и он подлежал также мобилизации, потому что подходит под возраст. Как он этого избежал — непонятно. Если Vacio будет служить, почему Shaman не может доказать на деле, что он любит Родину. Такой же гражданин, как Vacio, пусть послужит», — сказал Попов.