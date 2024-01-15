Vacio бросил вызов Shaman и предложил ему пойти в армию

Vacio предложил певцу Shaman отслужить в армии. Об этом заявил адвокат рэпера Роман Попов в разговоре с «Газетой.ру»
«Король рэпа Vacio бросает перчатку певцу Shaman, он не служил в армии. Vacio предлагает Shaman на деле доказать свою преданность Родине, отслужить контракт в качестве музыканта или в ином качестве в вооруженных силах РФ», — заявил адвокат.
Защитника удивил и заставил недоумевать тот факт, что 31-летний певец избежал призыва и мобилизации.
«[Shaman] 31 год. Он не призывался на воинскую службу. Мне непонятно, как он ее избежал, и он подлежал также мобилизации, потому что подходит под возраст. Как он этого избежал — непонятно. Если Vacio будет служить, почему Shaman не может доказать на деле, что он любит Родину. Такой же гражданин, как Vacio, пусть послужит», — сказал Попов.
Представитель Shaman Антон Коробков-Землянский в разговоре с изданием не стал комментировать брошенный вызов, но выразил радость от того, что в его артиста бросили перчатку, а не носок.
«Артист в данный момент дает сольный концерт в Волгограде. А что касается названного вами персонажа — хорошо, что он бросил перчатку, а не носок», — сказал Коробков-Землянский.
Vacio оказался самым громким участником almost naked вечеринки Насти Ивлеевой в декабре 2023 года. Он пришел туда с носком на члене. Через несколько дней после этого рэпер был задержан и арестован на 15 суток за пропаганду ЛГБТ, а затем получил второй арест на 10 суток за мелкое хулиганство. Кроме этого, в зале суда 25-летнему екатеринбуржцу вручили повестку в армию.