Vacio предложили служить в оркестре

Такое предложение поступило артисту во время медкомиссии, которую он прошел после выхода из спецприемника. Военкомат разрешит Vacio покидать место службы и жить в отдельно снятом жилье рядом с частью, отметил адвокат.
По данным Mash, артисту также могут назначить зарплату, предварительно, в 60 тыс. рублей, а уезжать домой позволят каждые выходные.
Ранее медкомиссия в родном для артиста Екатеринбурге признала его негодным к службе из‑за псориаза. Однако в Москве назначили новую комиссию. Сейчас Vacio ждет ее результатов.
По словам защитника артиста, если Vacio признают годным, он не собирается прятаться и весной отправится по повестке на службу.
Ранее Vacio предложил певцу Shaman отслужить в армии. Адвокат артиста сказал, что «король рэпа» бросает перчатку певцу Shaman и предлагает ему доказать любовь к родине, отслужив в ВС РФ. Представитель певца не стал отвечать на вызов, но выразил радость от того, что в его артиста бросили перчатку, а не носок.
Vacio оказался самым громким участником «почти голой» вечеринки Насти Ивлеевой в декабре 2023 года. Он пришел туда с носком на члене. Через несколько дней после этого рэпер был оштрафован на 200 тыс. рублей по делу о «пропаганде ЛГБТ»* и арестован на 15 суток за хулиганство, а затем получил второй арест на 10 суток по той же статье. Кроме этого, в зале суда 25-летнему екатеринбуржцу вручили повестку в армию.
* Верховный суд России признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его в РФ.