Погибший кот Твикс попал в заголовки зарубежных СМИ

Крупные зарубежные СМИ написали о погибшем коте Твиксе. Среди них — The Guardian, Би-би-си, The Sun, CBS News, Sky News, Daily Mail и The Daily Beast.
Утром 11 января проводница высадила кота Твикса с поезда на стоянке в Кирове. Она ошибочно приняла его за уличное животное и выкинула из вагона.
The Sun в своей статье написал, что после этого кота видели некие снегоуборщики в Кирове. По данным издания, кота подобрала женщина, но он от нее сбежал. В российских СМИ такой информации не было. Она также никак официально не подтверждалась.
Утром 20 января кот был обнаружен мертвым в Кирове. Поисками Твикса занимались около 5000 волонтеров, однако спасти его не удалось.
В РЖД принесли извинения хозяевам Твикса и пообещали поменять правила перевозки домашних животных — в частности, запретить проводникам высаживать их из поезда.
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил ведомству провести проверку из‑за смерти кота. Петицию за увольнение проводницы, выкинувшей Твикса из поезда, подписали более 370 тыс. человек. В итоге РЖД временно отстранили ее от работы.