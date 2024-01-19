Проводница выбросила из поезда на мороз кота с билетом

Проводница поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург выбросила из вагона кота. Питомца вез один из пассажиров, у которого он сбежал из переноски. Теперь животное ищут волонтеры.
Инцидент случился 11 января в Кирове, пишет телеграм-канал «Подъем». Сотрудница РЖД заметила кота в вагоне, опросила пассажиров и решила, что к ней пришло бродячее животное, а поэтому его нужно высадить. На улице в этот момент был тридцатиградусный мороз.
Отчим хозяина вез питомца Твикса домой после операции и заметил пропажу только после того, как поезд тронулся. Найти друга ему не удалось до сих пор, поэтому владельцы объявили награду в 30 тыс. рублей за его поимку, сказал он в разговоре с телеканалом «360». Сейчас поисками заняты волонтеры, а кто‑то из очевидцев рассказал, что кота забрала местная жительница, пишет «Рен-ТВ».
Транспортная полиция проверила действия проводницы и не увидела в них признаков правонарушения. Владельцу отказали в возбуждениии уголовного дела по факту жестокого обращения с животными и теперь он намерен обратиться в прокуратуру по факту кражи, поделился он с журналистами Daily Storm.
«Я даже при обращении в РЖД не просил, чтобы ее уволили. Она может быть материально ответственная, что потеряла кота. Мне главное, чтобы он нашелся! О деньгах и увольнении проводницы вообще не думаю. Ей звонили из полиции и дали мой номер. Она могла бы хотя бы позвонить, объясниться. Но, к сожалению, она даже не извинилась!» — сетует хозяин кота Эйдар Гайфуллин.
В Свердловской транспортной прокуратуре уже пообещали провести проверку по факту оказания ненадлежащего качества услуг. В РЖД уже принесли извинения хозяину.