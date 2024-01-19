Проводница выбросила из поезда на мороз кота с билетом

«Я даже при обращении в РЖД не просил, чтобы ее уволили. Она может быть материально ответственная, что потеряла кота. Мне главное, чтобы он нашелся! О деньгах и увольнении проводницы вообще не думаю. Ей звонили из полиции и дали мой номер. Она могла бы хотя бы позвонить, объясниться. Но, к сожалению, она даже не извинилась!» — сетует хозяин кота Эйдар Гайфуллин.