Выброшенного из поезда кота Твикса нашли мертвым

Выброшенного проводницей из поезда кота Твикса нашли мертвым в Кирове. Об этом владелица питомца рассказала «Рен-ТВ», издание также опубликовало фото замерзшего тела в снегу.
«Мне только что привезли мёртвого кота. Делаю фотографии. Не могу сейчас говорить», — рассказала женщина в разговоре с телеканалом «78».
Поисками животного занимались около 5 тыс. человек. Волонтеры собирались прочесать окрестности вокзала утром в субботу, однако теперь их сбор отменен, пишет телеграм-канал «Поиск кота Твикса г Киров».
Твикса потеряли в Кирове 11 января. Проводница вышвырнула кота из Екатеринбург — Санкт-Петербург после того, как не смогла найти его хозяев в вагоне и приняла его за бродячего. На улице в этот день был тридцатиградусный мороз.
Мужчина, с которым ехал кот, заметил пропажу только спустя четыре часа. Транспортная полиция проверила действия проводницы и не увидела в них признаков правонарушения. Прокуратура пообещала провести проверку по факту оказания ненадлежащего качества услуг. В РЖД уже принесли извинения хозяину.
Владельцу Твикса ранее отказали в возбуждении уголовного дела по факту жестокого обращения с животными и теперь он намерен обратиться в прокуратуру по факту кражи