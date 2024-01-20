Выброшенного из поезда кота Твикса нашли мертвым

Максим Саблин
Сегодня в 09:39
Фото: соцсети
Обновлено сегодня в 11:17

Телеканал «78» и «Рен-ТВ» убрали слово «хозяйка» из публикаций и вместе этого ссылаются на одного из волонтеров. Телеграм-канал «Поиски кота Твикса г. Киров» пишет (https://t.me/twix_poisk/31), что владельцы пока не выходили на связь, и обещает опубликовать их реакцию после 16:00.

Выброшенного проводницей из поезда кота Твикса нашли мертвым в Кирове. Об этом владелица питомца рассказала «Рен-ТВ», издание также опубликовало фото замерзшего тела в снегу.

«Мне только что привезли мёртвого кота. Делаю фотографии. Не могу сейчас говорить», — рассказала женщина в разговоре с телеканалом «78».

Поисками животного занимались около 5 тыс. человек. Волонтеры собирались прочесать окрестности вокзала утром в субботу, однако теперь их сбор отменен, пишет телеграм-канал «Поиск кота Твикса г Киров».

Твикса потеряли в Кирове 11 января. Проводница вышвырнула кота из Екатеринбург — Санкт-Петербург после того, как не смогла найти его хозяев в вагоне и приняла его за бродячего. На улице в этот день был тридцатиградусный мороз.

Мужчина, с которым ехал кот, заметил пропажу только спустя четыре часа. Транспортная полиция проверила действия проводницы и не увидела в них признаков правонарушения. Прокуратура пообещала провести проверку по факту оказания ненадлежащего качества услуг. В РЖД уже принесли извинения хозяину.

Владельцу Твикса ранее отказали в возбуждении уголовного дела по факту жестокого обращения с животными и теперь он намерен обратиться в прокуратуру по факту кражи

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