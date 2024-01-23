Проводницу, высадившую кота Твикса, временно отстранили от работы

РЖД временно отстранили от работы проводницу, выкинувшую из поезда кота Твикса, который впоследствие скончался. Об этом сообщил замгендиректора компании Иван Колесников на круглом столе в Госдуме по правилам перевозки домашних животных в общественном транспорте.
«Она сейчас не работает с пассажирскими поездами, временно на период проведения рассмотрения», — цитирует его слова РИА «Новости».
Колесников отметил, что РЖД планируют персоницифировать перевозку животных, чтобы понимать, кого именно они перевозят. В частности, информация о перевозимом питомце будет отображаться в мобильном устройстве проводника.
Расследование инцидента с Твиксом продолжается, добавил замгендиректора РЖД.
Проводница высадила кота Твикса с поезда утром 11 января на стоянке в Кирове. Животное возвращалось в Петербург из Екатеринбурга, где ему сделали операцию. Питомец смог самостоятельно выбраться из перевозки и начал разгуливать по салону. Сотрудница РЖД ошибочно приняла его за уличное животное и выкинула из вагона. Кота сопровождал в поезде отчим хозяина. Он заметил пропажу четвероного лишь спустя четыре часа.
Поисками Твикса занимались около 5000 волонтеров, однако спасти его не удалось. Утром 20 января кот был обнаружен мертвым в Кирове.
В РЖД принесли извинения хозяевам Твикса и пообещали поменять правила перевозки домашних животных — в частности, запретить проводникам высаживать их из поезда. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил ведомству провести проверку из‑за смерти кота. Петицию за увольнение проводницы, выкинувшей Твикса из поезда, подписали более 370 тыс. человек.