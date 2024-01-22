Следственный комитет проведет проверку по факту смерти кота Твикса

«Питомец находился в поезде легально: на кота была оформлена багажная квитанция, и он ехал в вагоне, где разрешен провоз животных. Хозяева кота обратились в правоохранительные органы. Однако сотрудниками внутренних дел было отказано в возбуждении уголовного дела», — говорится в сообщении СК.