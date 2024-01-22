Следственный комитет проведет проверку по факту смерти кота Твикса

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил ведомству провести проверку из‑за смерти кота Твикса, сообщила пресс-служба. В поведении проводницы, выпустившей кота из вагона, он усмотрел факт жестокого обращения с животным.
«Питомец находился в поезде легально: на кота была оформлена багажная квитанция, и он ехал в вагоне, где разрешен провоз животных. Хозяева кота обратились в правоохранительные органы. Однако сотрудниками внутренних дел было отказано в возбуждении уголовного дела», — говорится в сообщении СК.
Согласно поручению, проверкой займется исполняющий обязанности руководителя Центрального межрегионального следственного управления на транспорте (МСУТ) СКР Александр Перепелицын.
Утром 20 января Твикс был обнаружен мертвым в Кирове, где на стоянке его вышвырнула из вагона проводница. То, что волонтеры нашли именно того кота, позже подтвердил его владелец.
Животное больше недели слонялось по городу после того, как его силой заставили покинуть вагон и разлучили с опекуном. Проводница заметила кота гулящего по салону, не нашла хозяина и решила, что он бродячий.
Транспортная полиция не нашла нарушений в действиях сотрудницы. В РЖД принесли извинения хозяевам Твикса и пообещали поменять правила перевозки домашних животных, в частности, запретить проводникам высаживать их из поезда.
19 января на Change.org появилась петиция с требованием уволить сотрудницу РЖД, выгнавшей Твикса из поезда. На данный момент ее подписали больше 360 тыс. человек.