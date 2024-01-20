РЖД внесет изменения в правила провоза животных. Проводникам запретят их высаживать

Твикса потеряли в Кирове 11 января. Проводница вышвырнула кота из поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург после того, как не смогла найти его хозяев в вагоне и приняла его за бродячего. На улице в этот день был тридцатиградусный мороз.