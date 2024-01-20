РЖД внесет изменения в правила провоза животных. Проводникам запретят их высаживать

Дарья Мельникова
Сегодня в 13:43
Фото: Tengyart/Unsplash

В РЖД заявили, что внесут изменения в документы, касающиеся перевозки домашних животных в поездах.

«Проводникам будет запрещено высаживать животных из поезда: в подобных ситуациях будет предусмотрена передача обнаруженного животного работникам на остановочных пунктах с последующим вызовом представителей зоозащитных организаций», — сообщили в пресс-службе холдинга.

Компания выразила сожаления в связи с гибелью кота Твикса и принесла извинения его владельцам.

В РЖД отметили, что сейчас дочерняя компания АО «ФПК» рассматривает системную инициативу по установлению долгосрочных отношений с организациями помощи беспризорным животным в регионах России.

Твикса потеряли в Кирове 11 января. Проводница вышвырнула кота из поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург после того, как не смогла найти его хозяев в вагоне и приняла его за бродячего. На улице в этот день был тридцатиградусный мороз.

Мужчина, с которым ехал кот, заметил пропажу только спустя четыре часа. Транспортная полиция проверила действия проводницы и не увидела в них признаков правонарушения. Прокуратура пообещала провести проверку по факту оказания ненадлежащего качества услуг. В РЖД уже принесли извинения хозяину.

Владельцу Твикса ранее отказали в возбуждении уголовного дела по факту жестокого обращения с животными и теперь он намерен обратиться в прокуратуру по факту кражи.

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