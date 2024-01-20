РЖД внесет изменения в правила провоза животных. Проводникам запретят их высаживать

«Проводникам будет запрещено высаживать животных из поезда: в подобных ситуациях будет предусмотрена передача обнаруженного животного работникам на остановочных пунктах с последующим вызовом представителей зоозащитных организаций», — сообщили в пресс-службе холдинга.
В РЖД отметили, что сейчас дочерняя компания АО «ФПК» рассматривает системную инициативу по установлению долгосрочных отношений с организациями помощи беспризорным животным в регионах России.
Твикса потеряли в Кирове 11 января. Проводница вышвырнула кота из поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург после того, как не смогла найти его хозяев в вагоне и приняла его за бродячего. На улице в этот день был тридцатиградусный мороз.
Мужчина, с которым ехал кот, заметил пропажу только спустя четыре часа. Транспортная полиция проверила действия проводницы и не увидела в них признаков правонарушения. Прокуратура пообещала провести проверку по факту оказания ненадлежащего качества услуг. В РЖД уже принесли извинения хозяину.
Владельцу Твикса ранее отказали в возбуждении уголовного дела по факту жестокого обращения с животными и теперь он намерен обратиться в прокуратуру по факту кражи.