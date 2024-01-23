В Париже закрыли одно из дел о домогательствах против Депардье

Прокуратура Парижа закрыло одно из дел против Жерара Депардье о домогательствах по заявлению актрисы Элен Дарра. Об этом сообщает Le Figaro.
Дело было решено закрыть из‑за истечения срока давности. В жалобе, поданной Дарра, говорилось, что актер приставал к ней на съемках фильма «Дискотека» 2007 года.
Девушка рассказывала, что на съемках Депардье «смотрел на нее как на кусок мяса», а еще подошел к ней и «провел рукой по ее бедрам и ягодицам». Дарра отметила, что тогда не ней было облегающее платье.
Несмотря на то что прокуратура отклонила жалобу, на рассмотрении у следователей остаются другие заявления женщин о домогательствах и сексуализированном насилии со стороны актера.
В апреле 2023-го 13 женщин обвинили Депардье в насилии и сексуализированных домогательствах, которые якобы произошли с 2004 по 2022 год на съемках 11 фильмов. Их показания дополнили обвинения актрисы Шарлотт Арну. В 2018 году она подала иск к Депардье, обвинив его в изнасиловании. По словам Арну, она дважды подвергалась домогательствам во время репетиций пьесы, которые проходили дома у актера в Париже.
В октябре 2023-го Депардье ответил на обвинения, заявив, что больше не может мириться с тем, что читает о себе в последние несколько месяцев. Свою вину он отрицает, подчеркивая, что никогда не поступал с женщинами плохо: «Обидеть женщину — это все равно что ударить ногой в живот собственную мать».
В начале декабря из документалки «Депардье: Падение огра» стало известно, что актер домогался женщин во время поездки в Северную Корею в 2018 году. После этого во Франции решили запретить фильмы с Депардье, а Музей Гревен в Париже убрал из экспозиции его восковую статую.
Семья актера опубликовала в газете Le Journal du Dimanche открытое письмо в его защиту. Они назвали обвинения беспрецедентным заговором и «ужасающим коллективным безумием». По словам родственников актера, наедине со своими детьми Депардье чрезвычайно скромный, деликатный человек, который иногда даже ведет себя «как ханжа».
В поддержку артиста также высказался президент Франции Эмманюэль Макрон, а еще Пьер Ришар, Эмманюэль Сенье и 48 других деятелей культуры, которые опубликовали открытое письмо.