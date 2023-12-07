Еще одна женщина обвинила Жерара Депардье в сексуализированном насилии

Французская актриса Элен Даррас обвинила Жерара Депардье в сексуализированном насилии. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Даррас подала жалобу в парижскую прокуратуру 10 сентября. Она утверждает, что Депардье приставал к ней на съемках фильма «Дискотека» 2007 года.
В интервью Complément d’Enquête актриса сказала, что на съемках Депардье «смотрел на нее, как на кусок мяса», а еще подошел к ней и «провел рукой по ее бедрам и ягодицам». Даррас отметила, что тогда не ней было облегающее платье.
По ее словам, в тот момент она не стала рассказывать об этом из‑за опасений за свою карьеру. «Я была статисткой. Я даже не закончила театральную школу. Я мечтала стать актрисой и не хотела попасть в черный список в 26 лет», — заявила Даррас.
В апреле 13 женщин обвинили Депардье в насилии и сексуальных домогательствах, которые якобы произошли с 2004 по 2022 год на съемках 11 фильмов. Их показания дополнили обвинения актрисы Шарлотт Арну. В 2018 году она подала иск к Депардье, обвинив его в изнасиловании. По словам Арну, она дважды подвергалась домогательствам во время репетиций пьесы, которые проходили дома у актера в Париже.
В октябре 2023-го Депардье ответил на обвинения, заявив, что больше не может мириться с тем, что читает о себе в последние несколько месяцев. Свою вину он отрицает, подчеркивая, что никогда не поступал с женщинами плохо: «Обидеть женщину — это все равно, что ударить ногой в живот собственную мать».