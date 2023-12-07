Еще одна женщина обвинила Жерара Депардье в сексуализированном насилии

В октябре 2023-го Депардье ответил на обвинения, заявив, что больше не может мириться с тем, что читает о себе в последние несколько месяцев. Свою вину он отрицает, подчеркивая, что никогда не поступал с женщинами плохо: «Обидеть женщину — это все равно, что ударить ногой в живот собственную мать».