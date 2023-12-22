Макрон поддержал Жерара Депардье после обвинений его в насилии

«В чем я никогда не буду принимать участие, так это в охоте на ведьм. Я ненавижу это. Нельзя лишать кого‑то ордена Почетного легиона на основании телевизионного репортажа», — сказал Макрон в интервью в вечернем ток-шоу «C à Vous».