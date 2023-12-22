Макрон поддержал Жерара Депардье после обвинений его в насилии

Президент Франции Эмманюэль Макрон поддержал Жерара Депардье, которого отменили во Франции после выхода в эфир документалки «Депардье: Падение огра», расследующей многочисленные обвинения к актеру в сексуализированных домогательствах.
«В чем я никогда не буду принимать участие, так это в охоте на ведьм. Я ненавижу это. Нельзя лишать кого‑то ордена Почетного легиона на основании телевизионного репортажа», — сказал Макрон в интервью в вечернем ток-шоу «C à Vous».
На вопрос ведущего, считает ли президент, что актер опозорил Францию, Макрон ответил, что он «большой поклонник Депардье» и что актер «заставил Францию гордиться».
Из документалки «Депардье: Падение огра» стало известно, что актер домогался женщин во время поездки в Северную Корею в 2018 году. После этого во Франции решили запретить фильмы с Депардье, а Музей Гревен в Париже убрал из экспозиции его восковую статую.
Семья актера опубликовала в газете Le Journal du Dimanche открытое письмо в его защиту. Близкие назвали происходящее беспрецедентным заговором и «ужасающим коллективным безумием». По их словам, наедине со своими детьми Депардье чрезвычайно скромный, деликатный человек, который иногда даже ведет себя «как ханжа».