Музей в Париже убрал из экспозиции статую Жерара Депардье после обвинений его в насилии

Музей Гревен в Париже убрал из экспозиции восковую статую актера Жерара Депардье после того, как его обвинили в домогательствах и сексуализированном насилии. Об этом сообщило ABC News.
Фигуру решили убрать, поскольку посетители негативно реагировали на нее в свете скандала. Недавно на французском телевидении вышла программа о Депардье и обвинениях в его адрес.
В этой передаче показали кадры из поездки артиста в КНДР в 2018 году. На них Депардье некорректно разговаривает с переводчицей и маленькой девочкой, а также демонстрирует неприличные жесты.
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