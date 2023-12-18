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Музей в Париже убрал из экспозиции статую Жерара Депардье после обвинений его в насилии

Юлия Онодэра
Вчера в 23:01

Музей Гревен в Париже убрал из экспозиции восковую статую актера Жерара Депардье после того, как его обвинили в домогательствах и сексуализированном насилии. Об этом сообщило ABC News.

Фигуру решили убрать, поскольку посетители негативно реагировали на нее в свете скандала. Недавно на французском телевидении вышла программа о Депардье и обвинениях в его адрес.

В этой передаче показали кадры из поездки артиста в КНДР в 2018 году. На них Депардье некорректно разговаривает с переводчицей и маленькой девочкой, а также демонстрирует неприличные жесты.

Кроме того, актер находится под следствием уже не первый год. Его обвиняют в изнасиловании актрисы Шарлотты Арнольд. Депардье отрицает свою вину. Всего актера обвиняют в сексуализированном насилии более 10 женщин.

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Жерар Депардье
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